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Последнее заседание: парламент Беларуси VI созыва завершил работу

04.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня прошло последнее заседание Палаты представителей VI созыва, сообщает телеканал «МИР 24».

Всего депутаты приняли 280 законов. Председатель нижней палаты парламента отметил: проделана большая работа по развитию предпринимательства. А вся деятельность палаты была призвана защитить суверенитет, обеспечить устойчивое развитие страны и рост благосостояния граждан.

«Решение проблем конкретных жителей, обращений, жалоб – их очень много рассмотрено, принято. Это решение проблем региональных, оказание помощи органам местной власти. Наработан очень большой, солидный комплекс вопросов. И мы оставляем новому парламенту хорошее наследство», – заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси VI созыва Владимир Андрейченко.

«Я рада, что именно в мою бытность в депутатстве был принят прекрасный закон «Об авторском и смежных правах». Я очень сильно переживала за этот проект: в стране очень много творческих людей, которые одарены, защита их интеллектуальной собственности действительно очень важна», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси VI созыва, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

Завтра депутатов шестого созыва ждет встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В пятницу состоится первая сессия нового парламента.



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За время работы депутаты приняли 280 законов. В пятницу состоится первая сессия Палаты представителей нового созыва.
 
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