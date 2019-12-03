Последнее заседание: парламент Беларуси VI созыва завершил работу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня прошло последнее заседание Палаты представителей VI созыва, сообщает телеканал «МИР 24».

Всего депутаты приняли 280 законов. Председатель нижней палаты парламента отметил: проделана большая работа по развитию предпринимательства. А вся деятельность палаты была призвана защитить суверенитет, обеспечить устойчивое развитие страны и рост благосостояния граждан.

«Решение проблем конкретных жителей, обращений, жалоб – их очень много рассмотрено, принято. Это решение проблем региональных, оказание помощи органам местной власти. Наработан очень большой, солидный комплекс вопросов. И мы оставляем новому парламенту хорошее наследство», – заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси VI созыва Владимир Андрейченко.

«Я рада, что именно в мою бытность в депутатстве был принят прекрасный закон «Об авторском и смежных правах». Я очень сильно переживала за этот проект: в стране очень много творческих людей, которые одарены, защита их интеллектуальной собственности действительно очень важна», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси VI созыва, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.