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Последнее заседание: парламент Беларуси VI созыва завершил работу
04.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня прошло последнее заседание Палаты представителей VI созыва, сообщает телеканал «МИР 24».
Всего депутаты приняли 280 законов. Председатель нижней палаты парламента отметил: проделана большая работа по развитию предпринимательства. А вся деятельность палаты была призвана защитить суверенитет, обеспечить устойчивое развитие страны и рост благосостояния граждан.
Завтра депутатов шестого созыва ждет встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В пятницу
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За время работы депутаты приняли 280 законов. В пятницу состоится первая сессия Палаты представителей нового созыва.
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