На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста

Источник материала: Вороновская газета





В текущем году на свое первое рабочее место в Вороновский район приехали восемьдесят пять человек. Однако в районном этапе конкурса «Молодой специалист ХХІ века» приняли участие всего лишь пять. Кто они, молодые специалисты-2019? На сцену вышли творческие, креативные номинантки из сфер культуры и образования.















Любовь к музыке еще в детстве зародилась у Дианы Адамицкой и Виолетты Андриш. Сегодня девушки в ее мир увлекают своих воспитанников. Диана учит игре на фортепиано ребят в Радунской ДШИ, а Виолетта игре на домре — в Вороновской.















Лидер по жизни, активистка, волонтер, спортсменка… Это все про учителя биологии Полецкишской школы Анастасию Булавко. Золотой «голос» конкурса — учитель английского языка Вороновской школы Злата Синявская. С юных лет фигурным катанием, гимнастикой занимается Наталья Шугальская. И сегодня она на «ты» со спортом — работает учителем физической культуры и здоровья в Дотишской школе.















Интрига конкурса сохранялась до последней минуты. Заметно волновались две претендентки на победу — Анастасия Булавко и Злата Синявская. Однако удача в этот день была на стороне Златы. Она и стала победительницей районного конкурса «Молодой специалист ХХІ века» и представит район в зональном этапе конкурса.























Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.