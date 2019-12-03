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На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста

04.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста

В текущем году на свое первое рабочее место в Вороновский район приехали восемьдесят пять человек. Однако в районном этапе конкурса «Молодой специалист ХХІ века» приняли участие всего лишь пять. Кто они, молодые специалисты-2019? На сцену вышли творческие, креативные номинантки из сфер культуры и образования.


На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста

 Любовь к музыке еще в детстве зародилась у Дианы Адамицкой и Виолетты Андриш. Сегодня девушки в ее мир увлекают своих воспитанников. Диана учит игре на фортепиано ребят в Радунской ДШИ, а Виолетта игре на домре — в Вороновской.


На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста

Лидер по жизни, активистка, волонтер, спортсменка… Это все про учителя биологии Полецкишской школы Анастасию Булавко. Золотой «голос» конкурса — учитель английского языка Вороновской школы Злата Синявская. С юных лет фигурным катанием, гимнастикой занимается Наталья Шугальская. И сегодня она на «ты» со спортом — работает учителем физической культуры и здоровья в Дотишской школе.


На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста

Интрига конкурса сохранялась до последней минуты. Заметно волновались две претендентки на победу — Анастасия Булавко и Злата Синявская. Однако удача в этот день была на стороне Златы. Она и стала победительницей районного конкурса «Молодой специалист ХХІ века» и представит район в зональном этапе конкурса.


На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста
На Вороновщине выбрали лучшего молодого специалиста

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В текущем году на свое первое рабочее место в Вороновский район приехали восемьдесят пять человек. Однако в районном этапе конкурса «Молодой специалист ХХІ века»...
 
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