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Германия высылает российских дипломатов после убийства в Берлине
04.12.2019 17:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Два российских дипломата объявлены персонами нон-грата, согласно статье 9 венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД ФРГ. «Этот статус начинает действовать немедленно», - уточнил дипломат.
Генпрокуратура Германии, которая расследует убийство, совершенное в конце августа неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен в районе Моабит, подозревает к причастности к преступлению российские госструктуры.
«Есть веские действительные основания полагать, что убийство было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Чеченской республики, которая является частью РФ», - говорится в заявлении ведомства, которому было передано расследование уголовного дела.
Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне Грозного. В 2002 года Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Как сообщает Der Spiegel, подозреваемый приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения.
Человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, включая базу российских паспортов, что , по мнению авторов расследования может свидетельствовать о том Соколов проходил пограничный контроль при содействии российских спецслужб.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения и назвал абсолютно беспочвенными. «Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может», - сказал он в ходе брифинга в среду.
«Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», - заявил Песков.
Посольство России сообщило, что оказывает задержанному консульской помощи и проверяет его гражданство.
«Правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования», - сообщила представитель МИДа.
По данным The Wall Street Journal, рассматриваются меры вплоть до санкций, которые могут повлиять на энергетическое сотрудничество России и Германии.
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Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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