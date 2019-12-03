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Зеленая красавица в кадке и охота на карпа. Что Дед Мороз искал на территории лесо- и рыбопитомника под Гродно?
04.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Едва ли главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка, отправляясь в путешествие по северо-западному региону Беларуси могли предположить, что поиски елки в Елке обернутся для них настоящей феерией эмоций и приятных встреч.
Полученный заряд энергии очень пригодился Дедушке Морозу и Снегурочке в этот день, ведь гости с самого Северного полюса отправились исследовать Мостовский район. Украсить главную новогоднюю красавицу города, совершить водное путешествие по Неману, поймать «золотую рыбку», а еще успеть смастерить новогодние игрушки и сувениры для другой новогодней красавицы в агрогородке Елка – ну как все успеть! Хорошо, что в статусе путешественников наши гости не впервые, поэтому все дела у них спорятся быстро.
– Через считанные дни,
Быстро смекнув, что зимний праздник немыслим без настоящего новогоднего атрибута – натуральной лесной красавицы, зимний волшебник, не теряя ни минуты, отправился на ее поиски. Недолгие скитания по заснеженным дорогам привели его в настоящее «царство» живых смолистых деревьев – лесной питомник «Зарубичи».
– Что за волшебство? И какое раздолье! – восхитился Дед Мороз, огибая ворох припорошенных снегом еловых красавиц. – Какую выбрать, даже и не знаю, одна елочка краше другой.
Вскоре зимний волшебник остановился на двух деревцах.
– Вот эту срублю для своей внучки Снегурочки, а вот эта, в кадке, отправится с нами на Зельвенщину, – заметил Дедушка Мороз. – Надеюсь, что такой зимний подарок обязательно приглянется победителю одного из конкурсов. Ведь такая елочка способна не только создать праздничную атмосферу в доме, но и после на протяжении многих лет радовать своих хозяев на приусадебном участке.
Впрочем, без такого универсального подарка не остался и сам «визитер» лесхоза. Начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления ГЛХУ «Гродненский лесхоз» Алексей Горохов подарил Дедушке Морозу миниатюрную ель.
– Эта ель колючая, – уточнил Алексей Горохов. – От других еловых данный экземпляр отличается необычным серо-сизым оттенком. Надеемся, что этот подарок станет достойным украшением владений сказочного волшебника и непременно будет напоминать ему о красивом принеманском крае, который он имел возможность посетить в этом году.
Но на этом «уловы» путешественника не закончились. По плану – одно из самых популярных мужских хобби – рыбалка. Не удивительно, что туда наш сказочный любитель приключений и открытий отправился без своей внучки Снегурочки.
– Вот поймаю рыбку – будет отличное угощение на праздничный стол, – говорит Дедушка Мороз. – Если бы вы знали, какую вкуснотищу из нее готовит моя внученька!
Слегка «посражавшись» с водной стихией, через несколько минут рыбак получил заветный трофей – карпа. Поблагодарив сотрудников рыбопитомника «Коробчицы» РУСП «Гродненское племпредприятие» за такой «щедрый» прием и пожелав им мира, достатка и благополучия, Дедушка Мороз отправился к внучке Снегурочке, чтобы вместе упаковать все подарки.
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Зеленая красавица в кадке и охота на карпа. Что Дед Мороз искал на территории лесо- и рыбопитомника под Гродно?
Едва ли главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка, отправляясь в путешествие по северо-западному региону Беларуси могли предположить, что поиски елки в...
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