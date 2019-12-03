Зеленая красавица в кадке и охота на карпа. Что Дед Мороз искал на территории лесо- и рыбопитомника под Гродно?

Источник материала: Вороновская газета





Удивительная авантюра сказочных героев началась на Августовском канале, где почетным гостям в торжественной обстановке вручили паспорта безвизовых туристов. С этого момента день за днем, километр за километром зимний волшебник и его внучка продолжали знакомиться с самыми колоритными уголками Гродненщины. Позади – несколько десятков удивительных мест со своей уникальной историей. Буквально вчера северных гостей встречали Мостовский и Волковысский районы. Открывая тайны Волковыщины, безвизовые гости посетили конно-спортивную школу и даже научились ездить верхом. Не упускать же такую возможность! «В хуторской тиши», слегка озябнув от холода, согрелись ароматным травяным чаем и отведали золотистых налистников с медом из подсолнечника. Дорогих гостей встречала хозяйка агроусадьбы, которая позже предложила гостям пройти уникальную процедуру – сон на пчелиных ульях – для полного восстановления сил. Едва ли главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка, отправляясь в путешествие по северо-западному региону Беларуси могли предположить, что поиски елки в Елке обернутся для них настоящей феерией эмоций и приятных встреч.сказочных героев началась на Августовском канале, где почетным гостям в торжественной обстановке вручили паспорта безвизовых туристов. С этого момента день за днем, километр за километром зимний волшебник и его внучка продолжали знакомиться с самыми колоритными уголками Гродненщины. Позади – несколько десятков удивительных мест со своей уникальной историей. Буквально вчера северных гостей встречали Мостовский и Волковысский районы. Открывая тайны Волковыщины, безвизовые гости посетили конно-спортивную школу и даже научились ездить верхом. Не упускать же такую возможность! «В хуторской тиши», слегка озябнув от холода, согрелись ароматным травяным чаем и отведали золотистых налистников с медом из подсолнечника. Дорогих гостей встречала хозяйка агроусадьбы, которая позже предложила гостям пройти уникальную процедуру – сон на пчелиных ульях – для полного восстановления сил.







Полученный заряд энергии очень пригодился Дедушке Морозу и Снегурочке в этот день, ведь гости с самого Северного полюса отправились исследовать Мостовский район. Украсить главную новогоднюю красавицу города, совершить водное путешествие по Неману, поймать «золотую рыбку», а еще успеть смастерить новогодние игрушки и сувениры для другой новогодней красавицы в агрогородке Елка – ну как все успеть! Хорошо, что в статусе путешественников наши гости не впервые, поэтому все дела у них спорятся быстро.







– Через считанные дни, 7 декабря , мы все вместе будем зажигать огоньки на пушистой зеленой елочке в агрогородке Елка, что на Зельвенщине, – говорит Дед Мороз. – С нетерпением ожидаем этого события. Но вот незадача: являться без подарков в гости совсем негоже. Ведь меня там ждут и ребятишки, и взрослые! Подвести их нельзя.

говорит Дед Мороз. –

Быстро смекнув, что зимний праздник немыслим без настоящего новогоднего атрибута – натуральной лесной красавицы, зимний волшебник, не теряя ни минуты, отправился на ее поиски. Недолгие скитания по заснеженным дорогам привели его в настоящее «царство» живых смолистых деревьев – лесной питомник «Зарубичи».





– Что за волшебство? И какое раздолье! – восхитился Дед Мороз, огибая ворох припорошенных снегом еловых красавиц. – Какую выбрать, даже и не знаю, одна елочка краше другой.

Вскоре зимний волшебник остановился на двух деревцах.

– Вот эту срублю для своей внучки Снегурочки, а вот эта, в кадке, отправится с нами на Зельвенщину, – заметил Дедушка Мороз. – Надеюсь, что такой зимний подарок обязательно приглянется победителю одного из конкурсов. Ведь такая елочка способна не только создать праздничную атмосферу в доме, но и после на протяжении многих лет радовать своих хозяев на приусадебном участке.









Впрочем, без такого универсального подарка не остался и сам «визитер» лесхоза. Начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления ГЛХУ «Гродненский лесхоз» Алексей Горохов подарил Дедушке Морозу миниатюрную ель.





– Эта ель колючая, – уточнил Алексей Горохов. – От других еловых данный экземпляр отличается необычным серо-сизым оттенком. Надеемся, что этот подарок станет достойным украшением владений сказочного волшебника и непременно будет напоминать ему о красивом принеманском крае, который он имел возможность посетить в этом году.







Но на этом «уловы» путешественника не закончились. По плану – одно из самых популярных мужских хобби – рыбалка. Не удивительно, что туда наш сказочный любитель приключений и открытий отправился без своей внучки Снегурочки.





– Вот поймаю рыбку – будет отличное угощение на праздничный стол, – говорит Дедушка Мороз. – Если бы вы знали, какую вкуснотищу из нее готовит моя внученька!



Слегка «посражавшись» с водной стихией, через несколько минут рыбак получил заветный трофей – карпа. Поблагодарив сотрудников рыбопитомника «Коробчицы» РУСП «Гродненское племпредприятие» за такой «щедрый» прием и пожелав им мира, достатка и благополучия, Дедушка Мороз отправился к внучке Снегурочке, чтобы вместе упаковать все подарки.







Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/