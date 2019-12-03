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Игорь Криушенко возглавит клуб из Индонезии
Источник материала: Tut.by
Белорусский специалист Игорь Криушенко возглавит индонезийский клуб «Тира».
В ближайшее время будет объявлено о назначении.
Последним местом работы 55-летнего тренера была сборная Беларуси. 13 июня Криушенко был уволен с этой должности.
Под его руководством команда провела 27 матчей, в которых 8 раз победила, 6 раз сыграла вничью, а также 13 раз проиграла.
В турнирной таблице чемпионата Индонезии «Тира» находится на 11-й строчке, набрав 38 очков после 30 матчей.
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Белорусский специалист Игорь Криушенко возглавит индонезийский клуб «Тира».
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