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Игорь Криушенко возглавит клуб из Индонезии

04.12.2019 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский специалист Игорь Криушенко возглавит индонезийский клуб «Тира».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ближайшее время будет объявлено о назначении.

Последним местом работы 55-летнего тренера была сборная Беларуси. 13 июня Криушенко был уволен с этой должности.

Под его руководством команда провела 27 матчей, в которых 8 раз победила, 6 раз сыграла вничью, а также 13 раз проиграла.

В турнирной таблице чемпионата Индонезии «Тира» находится на 11-й строчке, набрав 38 очков после 30 матчей.

 
 
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Белорусский специалист Игорь Криушенко возглавит индонезийский клуб «Тира».
 
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