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Объединяя лучшие традиции

04.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Агроэкотуризм в Беларуси с каждым годом набирает обороты. Агротуристический кластер «Муховэцька кумора», образованный в Кобрине в ноябре 2012 года, достойно представляет регион на международном уровне. Его инициатором и координатором является хозяйка агроусадьбы «На Заречной улице», председатель общественного совета по развитию агроэкотуризма Кобринского района Алла Поликарпук.

Объединяя лучшие традиции

Кулинарный мастер-класс от Аллы Поликарпук

Сейчас кластер «Муховэцька кумора» объединяет 13 агроусадеб Кобринского, Жабинковского, Пружанского, Каменецкого и Дрогичинского районов, туристические агентства, ремесленные клубы, клубы военно-исторических реконструкций, фольклорные коллективы и просто активных, творческих людей.

Как рассказала Алла Поликарпук, форма работы кластера очень эффективна. Объединенные в единый костяк, агроусадьбы предлагают туристу максимум впечатлений за минимум времени. Десятки турагенств по всей Беларуси сейчас являются партнерами «Муховэцькой куморы». Предлагая туристам маршрут в колоритные места Кобринщины, они уверены, что люди останутся довольны.


Объединяя лучшие традиции

Гости из Москвы с народным ансамблем песни и музыки “Зараница”

– Во многом турагенства ориентируются на разработанный кластером событийный календарь, – рассказывает Алла Алексеевна. – Туристы знают о предстоящих мероприятиях заранее. Члены кластера всегда готовы к приему гостей. У каждого из объектов – своя изюминка.


Объединяя лучшие традиции

Дракар викингов

Агроусадьбы делают упор на белорусскую культуру, ее самобытность. Туристы активно принимают участие в мастер-классах кобринского ремесленника и историка Владимира Чиквина по изготовлению старинных ложек из речных ракушек. Путешествие на дракаре викингов, которое предлагает агроусадьба «На Заречной улице», пользуется также большим спросом.

На данном этапе в кластере разрабатывается маршрут в агроусадьбу «Беларускi падворак», которая находится в  д. Петровичи Жабинковского района. Там когда-то жил бывший узник гетто Роман Левин, написавший книгу воспоминаний «Мальчик из гетто». Там же писал свои картины Наполеон Орда. Следует заметить, что иностранных гостей очень впечатляют белорусские пейзажи. Здесь сохранилась часть панской усадьбы Дзеконских, памятник природы – 500-летний дуб. Сейчас члены кластера совместно с местными властями стараются облагородить деревню.

Ряды членов кластера расширяются. В этом году он пополнился агроусадьбой «Куфрынка» Дрогичинского района.


Объединяя лучшие традиции

Перунов день в агроусадьбе Славянское подворье

Активна в кластере и молодежь в лице участников клубов военно-исторической реконструкции «Перунова кола» (Кобрин), «Железный желудь» (Брест) и «Волат» (Минск). С их помощью гости окунаются в атмосферу средневековья, участвуют в рыцарских сражениях и обрядах, узнают историю древних викингов.


Объединяя лучшие традиции

Реконструкция обряда День летнего сонцестояния.

– Таким образом мы открываем для гостей страницы истории нашей Брестчины, – замечает Алла Поликарпук. – Все вместе вносим вклад в развитие малой родины.

Ксения АЛИЗАР.

ФОТО: Ксения АЛИЗАР и из архива Аллы Поликарпук.

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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