ОффТОП: Кот очень захотел поиграть с псом (ВИДЕО)

Источник материала: Новости Дзержинска

Новый пример дружбы между кошками и собаками удалось заснять на видео.

Невозмутимый пес весьма стойко реагирует на непреодолимое желание резвого кота поиграть. И даже сам ввязывается в игру. Вопреки всем стереотипам о том, что кошка с собакой уживаются не лучшим образом, эта парочка, судя по всему, хорошие друзья.

Кот довольно быстро сумел добиться внимания собаки. Нескольких ударов лапой хватило, чтобы заинтересовать соседа, а дальше пес и сам ввязался в умилительную игру.

Короткое видео как бы демонстрирует, что для дружбы нет преград, если друзьям весело друг с другом. Чтобы понять, о чем это мы, посмотрите этот короткий видеоролик.