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«Мы строили, строили…» Почему россияне и белорусы ничего не знают о Союзном государстве

04.12.2019 18:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Щелкая пультом, наткнулась на телеканал «БелРос». В программе российский эксперт вещал о перспективах интеграции и обмолвился: только 10% россиян знают о существовании союза с Беларусью.

Последние 15 лет телевизор у нас дома включался только для детей, и я понятия не имела, что есть такой канал, который, как выяснилось, работает с 2007 года и рассказывает миллионам телезрителей о политической, экономической и социально-культурной жизни Союзного государства. Глянула сетку вещания: в прайм-тайм идут программы «Союзинформ», «Партнёрство. Белорусская столица лифтов: отношения с Россией на подъёме» и «Перспективы. Клуб экспертов. Союзное государство 2030: потенциальные модели развития».

Руководитель телеканала (и по совместительству глава Телерадиовещательной организации Союзного государства Беларуси и России) Николай Ефимович обращается к зрителям: «Мы делаем телевидение союзной мечты!»

12 лет работает телеканал за счет средств бюджета Союзного государства, то есть налогов белорусов и россиян, а большинство людей ничего не знают о том, что Союзное государство вообще существует! Причем, этот факт даже озвучили на самом канале и привели данные апрельского опроса ВЦИОМ.

Так, оказалось, что 51% опрошенных россиян впервые слышат о существовании такого образования, 39% — что-то слышали, но без подробностей. И только 10% об этом знают хорошо.

48% участников опроса считают, что объединять Россию и Беларусь не надо, с ней надо просто выстроить хорошие добрососедские отношения.

Думаете, в Беларуси ситуация сильно отличается? Итоги социологического исследования, проведенного в октябре 2018-го, показали: о существовании Союзного государства знают лишь 49 %.


— А некоторая часть что-то об этом слышала, но не имеет полных и достоверных знаний о Союзном государстве и его преимуществах, — отмечала одна из авторов исследования, доцент БГЭУ Ирина Лашук в интервью «Евразия.Эксперт».

Социолог назвала причину, почему белорусы не сильно вовлечены в проблемы Союзного государства.

— Белорусские и российские СМИ мало уделяют внимания проблемам Союзного государства. Союзные СМИ мало знакомы населению, — заключила эксперт. — Более того, имеется парадокс. К телеканалу Союзного государства «БелРос» нет свободного доступа у населения Беларуси. В некоторых кабельных сетях он находится где-то на 50-й кнопке. В других сетях он и вовсе отсутствует.

Правда, что-то подсказывает, что если даже переместить канал на первую кнопку, телезрители вряд ли предпочтут по вечерам смотреть новости о строительстве Союзного государства, а в соцопросах дружно выступят за углубление интеграции.

А в целом любопытные результаты накануне подписания «дорожных карт» в Сочи.
 
 
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Щелкая пультом, наткнулась на телеканал «БелРос». В программе российский эксперт вещал о перспективах интеграции и обмолвился: только 10% россиян знают о...
 
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