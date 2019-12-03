Почему в животе всегда есть место для десерта

Источник материала: Tut.by

Всем знакомо это чувство: съел гигантскую порцию на обед — и кажется, что уже больше никогда ничего в тебя не влезет. Но вот приносят десерт, и… В животе ведь всегда есть место для десерта? Vox объясняет, почему так происходит.



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С точки зрения науки это явление называется сенсорно-специфической сытостью.

Барбара Роллс описывает ее так: «Я только что съел много одной еды — и теперь хочется чего-то другого». Она директор лаборатории изучения пищевого поведения в Университете штата Пенсильвания, работает с этим феноменом с 1980-х.

По мотивам ее работ Vox провел эксперимент, где волонтеров кормили макаронами с сыром — до тех пор, пока они не заявляли, что уже сыты. В один из дней после заявлении о сытости испытуемых попросили съесть еще макарон с сыром — и люди были очень недовольны. В другой день «на добавку» им дали мороженое — и волонтеры съели его в три раза больше, чем макарон с сыром! Когда люди чувствовали сытость, это не означало, что их животы были наполнены до отказа. Они просто теряли интерес конкретно к макаронам с сыром — но не против были съесть что-то другое.

У этого инстинкта есть цель: сохранять нас здоровыми.

«Он издавна побуждает нас есть разнообразно, так что это хорошо, — говорит Роллс. — Но в теперешних условиях не играет нам на руку: если нас окружают разнообразной едой, мы поглощаем ее даже в большем количестве, чем следовало бы».

Речь о фуршетах или праздничных застольях, когда разных блюд вокруг много — и нужно просто протянуть руку, чтобы наполнить свою тарелку чем-то новеньким.

Вот почему вы съедите больше картофеля фри с приправами, чем без них. Или больше мороженого разных вкусов — вместо одного.

Но, зная об этой особенности, можно использовать ее себе на пользу. Например, дети съедают больше овощей, если им предлагают разные их виды — и меньше, если только один.