﻿ Возможна ли встреча президентов Беларуси и США? Мнение Моргулиса. «Мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю Трампа». 21.by
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Возможна ли встреча президентов Беларуси и США? Мнение Моргулиса. «Мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю Трампа»

04.12.2019 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение во время съёмок программы «В обстановке мира».

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Я думаю, что Минские соглашения, если позволите, я затрону, я написал письмо Президенту Беларуси, президенту США, и вот о том, что Минские соглашения не двинутся дальше, если в них не будут принимать участие президент США – для того, чтобы какие-то практические шаги были. И к моему... Как бы, к радости, господин Президент Беларуси, Александр Григорьевич, он, значит, об этом сказал публично, и Трамп, как бы, не публично это, потому что у нас, как бы, сейчас разделилась страна на две части: одни – за демократов, другие – за республиканцев. А пресса наша, традиционно нейтральная, стала поддерживать демократов, левацкие эти вот.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В связи с тем, что Вы говорите: встреча наших президентов – Трампа и Лукашенко, в принципе, возможна?

Возможна ли встреча президентов Беларуси и США? Мнение Моргулиса. «Мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю Трампа»

Майкл Моргулис:
Я думаю, возможна, потому что мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю президента Трампа.

Игорь Марзалюк:
Тем более, что у него корни...

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Майкл Моргулис:
Корни в Новогрудке у вас, там и музей есть. Я думаю, что как раз Минские соглашения могут быть самым главным поводом для встречи двух президентов. Никто не высказывает враждебность по отношению к Беларуси. Никто. Ну, есть, конечно, ястребы у нас, которые ко всему относятся отрицательно. Но из тех, которых я знаю республиканцев, все относятся положительно к стране.

Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:

– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря

– чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи

– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

– какую новую фазу приняли отношения между Беларусью и США

– о фейковых партиях в Беларуси

 – о борьбе с наркотиками в Беларуси: как в этом могли бы помочь участники движения «Матери 328» и стоит ли смягчать наказание для распространителей 

Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Майкл Моргулис, Игорь Марзалюк
 
 
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Почётный консул Беларуси в США выразил мнение во время съёмок программы «В обстановке мира».
 
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