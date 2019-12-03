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Возможна ли встреча президентов Беларуси и США? Мнение Моргулиса. «Мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю Трампа»
Источник материала: СТВ
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение во время съёмок программы
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Майкл Моргулис:
Игорь Марзалюк:
Майкл Моргулис:
Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:
– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря
– чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи
– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию
– какую новую фазу приняли отношения между Беларусью и США
– о фейковых партиях в Беларуси
– о борьбе с наркотиками в Беларуси: как в этом могли бы помочь участники движения «Матери 328» и стоит ли смягчать наказание для распространителей
Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.
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Возможна ли встреча президентов Беларуси и США? Мнение Моргулиса. «Мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю Трампа»
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение во время съёмок программы «В обстановке мира».
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