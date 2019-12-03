﻿ Шпаковский: «Не думаю, что кардинально что-то в Беларуси изменится после 5 декабря». 21.by
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Шпаковский: «Не думаю, что кардинально что-то в Беларуси изменится после 5 декабря»

04.12.2019 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр, почему эту встречу называют исторической, с Вашей точки зрения?

Шпаковский: «Не думаю, что кардинально что-то в Беларуси изменится после 5 декабря»

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Вы знаете, тут, наверное, уже многое сформировано благодаря тем комментариям, которые прозвучали. В том числе, от некоторых известных политиков, и от Геннадия Брониславовича Давыдько.

Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»

Президент традиционно встречался с новым созывом депутатов. Здесь просто складываются так обстоятельства – 20 лет Союзному государству, новый парламент, встреча с Путиным. То есть все ждут каких-то заявлений, действительно, серьёзного уровня. Но они и прозвучат. Любая встреча с участием главы государства – это серьёзное заявление, это программное заявление.

Но я не думаю, что вот кардинально что-то в Беларуси изменится после 5 декабря. Мы останемся той страной, которая есть сейчас, ничего у нас кардинально не поменяется, но будут заданы определённые направления движения. В том числе, для парламентского корпуса, для депутатского. Почему? Потому что ваша роль сейчас чрезвычайно важна. Если курс, анонсированный на конституционную реформу, получит своё подтверждение, именно вы будете тем мозговым центром, который будет разрабатывать контуры будущей Беларуси. И это уже будет принципиально иная конфигурация. Но она будет после 2025 года.

Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:

– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря

– чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи

– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

–  возможна ли встреча президентов Беларуси и США и какую новую фазу приняли отношения между двумя странами

– о фейковых партиях в Беларуси

 – о борьбе с наркотиками в Беларуси: как в этом могли бы помочь участники движения «Матери 328» и стоит ли смягчать наказание для распространителей 

Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Александр Шпаковский
 
 
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Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок...
 
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