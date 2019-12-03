|
Шпаковский: «Не думаю, что кардинально что-то в Беларуси изменится после 5 декабря»
Источник материала: СТВ
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Но я не думаю, что вот кардинально что-то в Беларуси изменится после 5 декабря. Мы останемся той страной, которая есть сейчас, ничего у нас кардинально не поменяется, но будут заданы определённые направления движения. В том числе, для парламентского корпуса, для депутатского. Почему? Потому что ваша роль сейчас чрезвычайно важна. Если курс, анонсированный на конституционную реформу, получит своё подтверждение, именно вы будете тем мозговым центром, который будет разрабатывать контуры будущей Беларуси. И это уже будет принципиально иная конфигурация. Но она будет после 2025 года.
Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:
– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря
– чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи
– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию
– возможна ли встреча президентов Беларуси и США и какую новую фазу приняли отношения между двумя странами
– о фейковых партиях в Беларуси
– о борьбе с наркотиками в Беларуси: как в этом могли бы помочь участники движения «Матери 328» и стоит ли смягчать наказание для распространителей
Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)