Источник материала: Новости Волковыска

Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую загадку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет. Об этом пишет Neue Züricher Zeitung.

Дауади выяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью, а не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.

Оказалось, что пузырь не прилипает к трубке, как предполагалось ранее, а крайне медленно движется. Это перемещение невозможно разглядеть невооруженным глазом. Кроме того, студент разглядел сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет.

Размер пленки составил миллионные доли миллиметра. Чтобы выяснить это, авторы исследования направляли свет на пузырек в трубке и, анализируя интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька, смогли очень точно измерить слой жидкости между пузырьком и трубкой.

Результаты научной работы могут быть использованы для исследований явлений при движении жидкостей в нанодиапазоне, например в биологических системах.