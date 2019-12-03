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«Надо, чтобы была социальная реклама, которая бы показывала молодым людям, что будет, если они будут участвовать в процессе сбыта наркотиков»
Источник материала: СТВ
О борьбе с наркотиками в Беларуси говорили во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Второе – школа, безусловно. И не тогда, когда случаются трагедии, и тут весь мир начинает об этой трагедии говорить и вдруг активизируется всё, в том числе, и в учреждениях образования – начинают проводить информационные часы. Это должно быть на регулярной основе. И третье – это Интернет. Потому что сегодня мы говорим о том, что Интернет – это наше всё. Пагубно это или не пагубно, но все сегодня, простите за сленг, сидят в Интернете. Поэтому, возможно, надо, чтобы была какая-то социальная реклама, которая рассказывала бы не только о том, как плохо употреблять, но и показывала молодым людям, что будет, если они встанут на другую сторону, на сторону, скажем, преступную, и будут участвовать вот в этом процессе сбыта наркотиков. Информированность очень важна в этой ситуации.
Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:
– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря
– чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи
– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию
– возможна ли встреча президентов Беларуси и США и какую новую фазу приняли отношения между двумя странами
– о фейковых партиях в Беларуси
– о борьбе с наркотиками в Беларуси: как в этом могли бы помочь участники движения «Матери 328» и стоит ли смягчать наказание для распространителей
Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.
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«Надо, чтобы была социальная реклама, которая бы показывала молодым людям, что будет, если они будут участвовать в процессе сбыта наркотиков»
О борьбе с наркотиками в Беларуси говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Вопрос наркопреступности в Беларуси...
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