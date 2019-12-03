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«Если мы в студии соберём представителей объединения «Матери 328» и тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл?»

04.12.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О борьбе с наркотиками в Беларуси говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

«Если мы в студии соберём представителей объединения «Матери 328» и тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл?»

Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня есть такое общественное объединение «Матери 328». Я, как мама, как женщина, безусловно, их понимаю. Потому что любая мать будет оправдывать своего ребёнка, будет находить какие-то аргументы для того, чтобы сказать: «Да, мой ребёнок не виновен», – либо: «Он не заслужил такого строгого наказания». Но, действительно, как прокурорский работник, как юрист по образованию, я немножечко по-другому смотрю на эту ситуацию, потому что я по роду своей профессиональной деятельности видела и другую сторону медали.

Я видела тех родителей, которые потеряли своих детей – в прямом и переносном смысле. Вы знаете, я никогда не забуду, когда я приехала на происшествие – мальчик покончил жизнь самоубийством. Мальчик, который употреблял наркотики. Сидит взрослый мужчина, у него слёзы на глазах, с ним невозможно разговаривать – это беда.

И если мы сегодня в студии соберём представителей общественного объединения «Матери 328» и параллельно мы соберём тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл, понимаете, я ещё не знаю, кто в этом баттле выйдет победителем. И вот наше общество, когда оно оценит то, что будет происходить в той студии предполагаемой, чью сторону он займёт? И, возможно, мы уже не будем так много говорить о том, что кто-то, понимаете, какую-то незначительную роль имеет в этом преступном процессе. Для меня, я считаю, если ты крупный поставщик либо ты просто какое-то маленькое звено в этом процессе, всё это ведёт к трагедии, к разрушительной такой ситуации, и порой к смерти. И поэтому я считаю, однозначно: наказание должно быть неотвратимым, но обязательно справедливым. Ну, наш суд, он, в принципе, рассматривает каждое дело индивидуально. Так или иначе, он смотрит на те обстоятельства отягчающие, на обстоятельства, смягчающие вину того или иного фигуранта, на личность обвиняемого. То есть справедливое наказание, в любом случае, есть. Но я ещё раз подчеркиваю: оно должно быть неотвратимым.

«Надо, чтобы была социальная реклама, которая бы показывала молодым людям, что будет, если они будут участвовать в процессе сбыта наркотиков»

Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:

– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря

 – чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи

– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

– возможна ли встреча президентов Беларуси и США и какую новую фазу приняли отношения между двумя странами  

– о фейковых партиях в Беларуси

 – о борьбе с наркотиками в Беларуси: стоит ли смягчать наказание для распространителей 

Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Марина Ленчевская, Игорь Марзалюк
 
 
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О борьбе с наркотиками в Беларуси говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».
 
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