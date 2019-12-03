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«Если мы в студии соберём представителей объединения «Матери 328» и тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл?»
Источник материала: СТВ
О борьбе с наркотиками в Беларуси говорили во время съёмок программы
Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И если мы сегодня в студии соберём представителей общественного объединения «Матери 328» и параллельно мы соберём тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл, понимаете, я ещё не знаю, кто в этом баттле выйдет победителем. И вот наше общество, когда оно оценит то, что будет происходить в той студии предполагаемой, чью сторону он займёт? И, возможно, мы уже не будем так много говорить о том, что кто-то, понимаете, какую-то незначительную роль имеет в этом преступном процессе. Для меня, я считаю, если ты крупный поставщик либо ты просто какое-то маленькое звено в этом процессе, всё это ведёт к трагедии, к разрушительной такой ситуации, и порой к смерти. И поэтому я считаю, однозначно: наказание должно быть неотвратимым, но обязательно справедливым. Ну, наш суд, он, в принципе, рассматривает каждое дело индивидуально. Так или иначе, он смотрит на те обстоятельства отягчающие, на обстоятельства, смягчающие вину того или иного фигуранта, на личность обвиняемого. То есть справедливое наказание, в любом случае, есть. Но я ещё раз подчеркиваю: оно должно быть неотвратимым.
Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:
– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря
– чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи
– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию
– возможна ли встреча президентов Беларуси и США и какую новую фазу приняли отношения между двумя странами
– о фейковых партиях в Беларуси
– о борьбе с наркотиками в Беларуси: стоит ли смягчать наказание для распространителей
Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.
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«Если мы в студии соберём представителей объединения «Матери 328» и тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл?»
О борьбе с наркотиками в Беларуси говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».
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