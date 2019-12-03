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Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готовится принять очередное спортивное мировое первенство. В начале следующей недели в Минске стартует молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе.
Турнир пройдет на льду «Чижовка-Арены». За единственную путевку в топ-10 хоккейной элиты на белорусском льду будут бороться наши ребята, а также молодежные сборные Дании, Австрии, Латвии, Словении и Норвегии. Уже 5 декабря в Минск начинают прибывать первые участники.
За право проведения турнира кроме нашей федерации боролись еще три: Австрии, Дании и Словении. Но две последние в итоге сняли свои кандидатуры. В белорусско-австрийском споре большинством голосов победила заявка Беларуси. Накануне спортивных стартов мы говорим с нашим гостем. В студии СТВ – председатель Федерации хоккея Беларуси – Геннадий Савилов.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Ты не боишься, когда чувствуешь силу, возможности себя проявить
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
«Мы участвуем во всех акциях, «чёрных пятницах»
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
«Я сам не очень люблю смотреть хоккей»
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
Но здесь отдельный случай. Сюда приедут ребята, которые зарекомендовали себя на мировой арене. Хочется увидеть это действо. Этот посыл, который хотелось бы донести до ребят. В Казахстане я выступал и просил у ребят мобилизоваться, показать лучшее, на что они способны. Здесь хочется, чтобы они показали то, что показывают сейчас: ни больше, ни меньше. Они действительно делают уникальные вещи, которые были доступны только избранным нашим хоккеистам. Поэтому игра будет интересна для специалистов.
То, что город, Министерство спорта и туризма и Федерация хоккея, в какой-то мере, сделают для болельщиков праздник – это тоже можно позиционировать как причину, чтобы прийти на хоккей.
Об игре 9 декабря: «У нас задача – первое место»
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
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Новости Беларуси. Беларусь готовится принять очередное спортивное мировое первенство. В начале следующей недели в Минске стартует молодежный чемпионат мира по...
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