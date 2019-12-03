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«Была какая-то провокация». Водитель автобуса, показавший «фигу» пассажиру, рассказал свою версию

04.12.2019 20:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель автобуса, который показал пассажиру «фигу» и попал на видео, рассказал AUTO.TUT.BY свою версию произошедшего конфликта. Впрочем, Руслан не оправдывает себя, говорит — сорвался. Но этому срыву предшествовали некоторые события.


— Началась ситуация так. Остановка «Гвардейская», в сторону ДС «Серова». На остановке стояло человек десять. Я подъехал, открыл двери, все почему-то зашли в заднюю дверь. Хотя сейчас, если кто не знает, для приобретения талона нужно заходить через переднюю дверь. Зашли люди, я закрыл двери, тронулся и проехал уже метров сто — слышу стук в кабину. Посмотрел в салонную линзу, стоит мужчина, держит в руке 10 рублей. В целях безопасности нам запрещено на ходу продавать талоны, делать это можно только на остановочных пунктах. Поэтому я продолжил движение, не оборачиваясь. Он постучал еще раза два-три. Я не обращал внимания. Подъехали к остановке «Юбилейная». Я сначала открыл двери для пассажиров, потом форточку.

Молодой человек протянул водителю десять рублей и попросил один талон. Водитель ему вежливо напомнил, что талончики продаются только на остановочных пунктах, и в движении производить расчеты запрещено. Молодой человек кивнул, вроде все понял. Руслан говорит, что как раз в тот день у него был настоящий «хапун» — пассажиры покупали талоны по одному-два, давали то пять, то десять рублей. Мелочи на сдачу не было совсем, а пассажиру принципиально нужен был только один талон.

— Я ему говорю: «Вы знаете, я вам не отсчитаю сдачу, езжайте по факту». Он переспрашивает: «Как по факту? Штраф платить?». Я ему объясняю, что штраф платить не надо, я беру ответственность на себя. Если контролеры зайдут — скажете, что водитель меня не обилетил, потому что не было сдачи. Обычно в таких ситуациях контролеры идут на встречу, никаких проблем нет. Бывают такие ситуации.

Он еще раза три переспросил, что такое «по факту». Я объяснил, что даже в школе это понимают. После этого я закрыл форточку.

Руслан замечает, что обычно в такой ситуации, когда у водителя нет сдачи, пассажиры сами все понимают без лишних объяснений. А некоторые даже специально этим пользуются — дают крупные купюры в надежде, что у водителя не окажется сдачи. Это уже все водители знают.

— Потом этот парень снова стучится. Думаю, может нашел деньги, открываю форточку. Он мне протягивает 50 копеек монетку. Говорит: «А можно на пятьдесят копеек полталона взять?». Я это воспринял как шутку, хотя и неуместную, и в ответ тоже отшутился: «Вы знаете, сегодня не продаю по полталона, завтра приходите». Человека это, видно, оскорбило. Смотрю, достал телефон, начал фотографировать бэйдж. В комментариях к статье уже заметили, что бэйдж был один, на имя Александр. Это напарника карточка, а моя от вибрации свалилась за сундук, который под табличкой с бэйджами стоит.

Руслан рассказал, что люди, бывает, жалуются на какие-то ситуации. Не проблема. Фотографируют карточку водителя, данные парка — и идут писать жалобу. Это нормальная ситуация.

— А этот гражданин после того, как снял бэйдж, гляжу, опустил телефон и уже снимает на видео меня. На каком основании и зачем? Для чего? Меня это разозлило. Тем более до этого он меня уже немного завел своими глупыми вопросами. И ведь уже дал человеку возможность ехать бесплатно — нет, пристал. Честно говоря, за 10 лет работы такого пассажира впервые встречаю. И вот он стоит, по сути, за спиной, снимает. В таких условиях неприятно двигаться. И да, каюсь, в этой ситуации не выдержал и показал ту самую фигуру из трех пальцев, которая и попала на видео. Не оправдываю себя — сорвался.


Руслан доехал до остановки, открыл дверь и попросил пассажира покинуть салон, уже перейдя с ним на «ты».

— Если вы внимательно послушаете, что говорят на видео, то услышите, что там за кадром женщина даже высказалась этому пассажиру: «Ой, не снимайте, вот ерундой занимаетесь, специально. Он же сказал вам — нету сдачи». То есть даже пассажиры видели и поняли, что это была провокация. Только я не пойму, для чего все это было сделано?

К сожалению, видеорегистраторы в автобусе Руслана снимают только в двух ракурсах. Один вперед через лобовое стекло и второй направлен на пассажирский салон. Кабину водителя камеры не снимают. Руслан понимает, что все его объяснение — это только слова, которые он доказать не может.

— Такое ощущение, что человек изначально искал конфликт. Может, его задело то, что я ему в движении не продал талон или хотел прославиться в интернете таким роликом… Но мне лично такая слава точно была не нужна. В результате этого конфликта меня лишили всех премий и объявили выговор, — заключает Руслан.

 
 
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Водитель автобуса, показавший фигуру из трех пальцев пассажиру, сожалеет, что сорвался, но считает произошедшее провокацией.
 
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