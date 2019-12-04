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В Беларуси под призыв попадают даже те, у кого отсрочка. Что происходит?

04.12.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В феврале этого года Александр Лукашенко пожаловался, что в армии не хватает призывников. Почти мгновенно государственная машина начала действовать.

23-летний Александр Овсянников живет в селении Боровка Лепельского района с бабушкой и матерью, пишет «Белсат».

«В этом ноябре со мной связался начальник отдела призыва. Он мне сообщил, что я подлежу призыву в армию, – говорит молодой человек. – Я был очень удивлен, так как на данный момент у меня отсрочка до 2023 года в связи с тем, что моя мать имеет инвалидность II группы».

После таких новостей Александр отправился в столицу на прием к заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Но там нашему герою вместо объяснений выдали направление на медицинский осмотр для призыва в армию.

У матери Александра — психическое заболевание. Суд признал ее недееспособной: женщина не может жить без посторонней помощи и ухода.

«Моей маме необходим постоянный уход. Она не делает даже элементарного. Приходится готовить пищу, накладывать ее, выполнять за нее все возможное», – рассказывает Александр Овсянников.


Каждую неделю Александр на четыре дня уезжает из Боровки в Минск на работу. В это время за Еленой ухаживает ее мать, но Александр все время на связи с домом.

Официально опекун Елены – ее 70-летняя мать, Надежда Кардаш. Сейчас она очень сожалеет, что оформила опекунство на себя, а не на внука. Женщина говорит, что без его помощи ей трудно справляться.

«В связи с моим возрастом мне трудно оказывать полноценную помощь своей дочери», – говорит Надежда.

Чтобы решить проблему с призывом в армию, Александр Овсянников обратился за помощью к правозащитник. Вместе с Олегом Волчеком, руководителем организации «Правовая помощь населению», он отправился в военкомат выяснить, почему отсрочка вдруг стало недействительной.

«Сейчас мы с Александром пойдем в районную прокуратуру, – говорит Олег Волчек, – чтобы получить официальные разъяснения».

Тем временем корреспондент программы «Имею право» также попытался взять комментарий у Сергея Синицкого, заместителя прокурора Лепельского района.

«Я просто не уполномочен, я – не официальный представитель прокуратуры», – вот что услышали мы от заместителя районного прокурора.

После визита в прокуратуру у Александра Овсянникова и Олега Волчека появилась надежда, что ситуация с отсрочкой как минимум не ухудшится.

«Никаких решений по делу Александра пока нет. Но однозначно, как мы поняли из уст заместителя прокурора, отсрочка у него законная, – рассказывает Волчек. – В любом случае, они должны собрать все документы и дать оценку его пригодности к армии и с отсрочкой».
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В феврале этого года Александр Лукашенко пожаловался, что в армии не хватает призывников. Почти мгновенно государственная машина начала действовать.
 
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