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Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде. У французов четыре первых места
Источник материала: Tut.by
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Фуркад допустил только 1 (0+0+0+1) промах и на 12 секунд опередил своего партнера по команде Симона Дестье (0+1+0+0). Третьим стал Кентен Фийон Майе (2+0+0+1).
Интересно, что и четвертое место занял французский гонщик Эмильен Жаклен.
Йоханнес Бё сегодня испытывал проблемы на лыжне и занял только девятое место.
Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (1+0+0+1), который занял 35-е место. Максим Воробей (0+2+0+1) показал 43-й результат. Роман Елетнов (1+0+1+3) — 45-й, Сергей Бочарников (0+1+0+2) — 48-й.
Отметим, что на первом круге Бочарников потерял около полутора минут из-за проблем с креплением лыж.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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