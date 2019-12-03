Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде. У французов четыре первых места

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.



Фото: Reuters

Фуркад допустил только 1 (0+0+0+1) промах и на 12 секунд опередил своего партнера по команде Симона Дестье (0+1+0+0). Третьим стал Кентен Фийон Майе (2+0+0+1).

Интересно, что и четвертое место занял французский гонщик Эмильен Жаклен.

Йоханнес Бё сегодня испытывал проблемы на лыжне и занял только девятое место.

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (1+0+0+1), который занял 35-е место. Максим Воробей (0+2+0+1) показал 43-й результат. Роман Елетнов (1+0+1+3) — 45-й, Сергей Бочарников (0+1+0+2) — 48-й.

Отметим, что на первом круге Бочарников потерял около полутора минут из-за проблем с креплением лыж.