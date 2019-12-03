СМИ США: Россия продает Венесуэле новейшие тяжелые истребители. Почти такие же получила Беларусь

Источник материала: Tut.by

Американский советник по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Венесуэла недавно заключила крупный контракт на поставку новейших российских вооружений, включая истребители Flanker (видимо, имеются в виду Су-30МК2V, или, что менее вероятно, Су-35) и вертолеты Ми-171. Об этом пишет fighterjetsworld.com



Фото: topwar.ru

В настоящее время в ВВС Венесуэлы уже есть около 20 самолетов поколения 4+ Су-30МК2 — в США их считают самыми мощными и тяжелыми истребителями в Америке за пределами собственно Штатов. Всего при Уго Чавесе с 2006 по 2012 год Каракас закупил 24 таких самолета на 2,2 миллиарда долларов. В 2015 году один из них разбился, но вскоре был подписан контракт еще на 12 самолетов на сумму в 480 миллионов долларов. Для этих истребителей были поставлены также новейшие боеприпасы, включая ракеты Р-77.

Кроме того, планировалось заказать около 20 истребителей Су-35, но начавшийся в Венесуэле экономический кризис, связанный с санкциями Запада и падением цен на нефть, поставил на сделке крест.

По словам Абрамса, сумма контракта, по которому будут поставлены новые Су-30МК2V (или даже Су-35) составила всего 209 миллионов долларов. Это означает при нынешних экспортных ценах на такие самолеты, что заказано буквально несколько истребителей, которых не хватит, чтобы укомплектовать даже половину эскадрильи.

Москва уже заявила, что никаких контрактов на поставку самолетов с Каракасом в последнее время не заключала и не планирует.

Сегодня ВВС Венесуэлы — одни из сильнейших в регионе, они являются важным фактором сдерживания США, которые не раз заявляли о возможности применения силы против этой страны.

Су-30МК2V — версия Су-30, разработанная специально для экспорта в Венесуэлу. По своим характеристикам эти самолеты близки истребителям Су-30СМ, поставленным недавно в Беларусь (но наша версия лучше и современнее).