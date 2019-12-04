Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА МАТЕРИ.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 85 жительниц Минской области. Соответствующий указ (№414 от 15.11.2019) подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается в пресс-службе главы государства.

СПРАВОЧНО: Высокий знак материнской доблести «Орден Матери» учрежден указом Президента Беларуси в 1995 году. Им награждаются женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей. Награждение производится при достижении пятым ребенком возраста одного года.