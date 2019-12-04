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Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА МАТЕРИ.

04.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 ноября 2019 22:12 1566

Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА МАТЕРИ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 85 жительниц Минской области. Соответствующий указ (№414 от 15.11.2019) подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается в пресс-службе главы государства.

Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА МАТЕРИ.

Среди награжденных 3 многодетные мамы из Солигорского района:

— Блиндюк Александра Сергеевна — санитарка санатория «Березка» жилищно-коммунального хозяйства ОАО «Беларуськалий»;

— Волчак Роза Александровна — домохозяйка;

— Лагун Лилия Валерьевна — кассир билетного филиала «Автобусны парк № 1» ОАО «Минобавтотранс».

Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА МАТЕРИ.

СПРАВОЧНО: Высокий знак материнской доблести «Орден Матери» учрежден указом Президента Беларуси в 1995 году. Им награждаются женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей. Награждение производится при достижении пятым ребенком возраста одного года.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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20 ноября 2019 22:12 1566 Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА...
 
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