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Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА МАТЕРИ.
04.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 ноября 2019 22:12 1566
Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА МАТЕРИ.
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 85 жительниц Минской области. Соответствующий указ (№414 от 15.11.2019) подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается в пресс-службе главы государства.
Среди награжденных 3 многодетные мамы из Солигорского района:
СПРАВОЧНО: Высокий знак материнской доблести «Орден Матери» учрежден указом Президента Беларуси в 1995 году. Им награждаются женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей. Награждение производится при достижении пятым ребенком возраста одного года.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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20 ноября 2019 22:12 1566 Трое жительницы г. Солигорска удостоены ОРДЕНА...
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