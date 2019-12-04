ЧЕ-2019 на «короткой воде»: Змушко обновила рекорд Беларуси и вышла в финал на «полтиннике» брассом

pressball.by . Белоруска Алина Змушко вышла в финал чемпионата Европы-2019 на короткой воде в Глазго на дистанции 50 метров брассом, передает





В полуфинале спортсменка обновила рекорд Беларуси, который сама же установила утром в квалификации (29,77), преодолев дистанцию за 29,69 с. Это третий результат в сводном протоколе.





Лучшее время в полуфинале показала 14-летняя итальянка Бенедетта Пилато (29,48) — это мировой юниорский рекорд.



