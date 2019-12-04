﻿ ЧЕ-2019 на «короткой воде»: Змушко обновила рекорд Беларуси и вышла в финал на «полтиннике» брассом. 21.by
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ЧЕ-2019 на «короткой воде»: Змушко обновила рекорд Беларуси и вышла в финал на «полтиннике» брассом

04.12.2019 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лучшее время в полуфинале показала 14-летняя итальянка Бенедетта Пилато.

Белоруска Алина Змушко вышла в финал чемпионата Европы-2019 на короткой воде в Глазго на дистанции 50 метров брассом, передает pressball.by.

В полуфинале спортсменка обновила рекорд Беларуси, который сама же установила утром в квалификации (29,77), преодолев дистанцию за 29,69 с. Это третий результат в сводном протоколе.

Лучшее время в полуфинале показала 14-летняя итальянка Бенедетта Пилато (29,48) — это мировой юниорский рекорд.
 
 
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Лучшее время в полуфинале показала 14-летняя итальянка Бенедетта Пилато.
 
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