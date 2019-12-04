Источник материала: Soligorsk News



Фотофакт. Межрайонные соревнования среди инвалидов-колясочников прошли в Солигорске. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Виктор ГАГАРИН.

Межрайонные соревнования среди инвалидов-колясочников – это несомненный прорыв, такое мероприятие в нашем районе состоялось впервые и вызвало только положительный отклик. Прошли соревнования в спортивно-зрелищном комплексе.

Главный их организатор — Солигорская межрайонная организация ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников». Не остались в стороне и поддержали прекрасную инициативу СЗК города Солигорска, физкультурно-спортивный клуб Солигорского района, турклуб «Ветразь» ЖКХ «Комплекс», районные отделения общественных объединений «Белая Русь» и «БРСМ», Дворец культуры Солигорска. Нашлись и желающие поучаствовать. 14 спортсменов решили испытать свои силы в шашках, дартсе и полосе препятствий.













Приветствие участников было танцевальным. И в этом высший класс показал ансамбль танца «Искорка» с веселым позитивным танцем «Матросики». Главным судьей соревнований стала Нина Михайлова. Она часто выступает арбитром в спортивных мероприятиях подобного рода.





















После мероприятия спортсмены в инвалидных колясках приняли участие в неформальной части встречи, побеседовали за чашкой чая, рассказали свои новости, обсудили соревнования и высказали надежду, что хорошее начинание будет иметь продолжение.





















Приятно, что эти мысли параллельны с планами организаторов – они тоже намерены продолжить спортивные мероприятия для людей с ограниченными физическими возможностями.









Завершились соревнования подведением итогов и награждением победителей медалями и дипломами соответствующих степеней, призами от партнеров.

А главное – в результате таких соревнований ребята на инвалидных колясках понимают, насколько велики их возможности. Главное – желание развиваться и способность преодолевать себя.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Виктор ГАГАРИН.