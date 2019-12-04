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БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

04.12.2019 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская железная дорога на зимние праздники назначает 88 дополнительных поездов, которые будут курсировать внутри страны.

Дополнительные составы будут перевозить пассажиров в период с 25 декабря по 11 января. Также увеличивается периодичность курсирования поездов в межрегиональном сообщении.

Среди прочих БЖД назначила дополнительные поезда сообщением Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Пинск, Минск–Калинковичи–Гомель, Мозырь (ст. Козенки)–Минск, сообщает пресс-центр дороги.

Позднее БЖД сообщит о новых дополнительных поездах на новогодние недели.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Беларусская железная дорога на зимние праздники назначает 88 дополнительных поездов, которые будут курсировать внутри страны.
 
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