﻿ Стоит ли «Белой Руси» становиться партией? Мнение Петровского. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стоит ли «Белой Руси» становиться партией? Мнение Петровского

04.12.2019 20:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Пётр, Вы – представитель «Белой Руси». Как Вы считаете, вопрос о партийном строительстве, о развитии партийной системы будет озвучен или нет?

Стоит ли «Белой Руси» становиться партией? Мнение Петровского

Пётр Петровский, политический аналитик:
Мне бы хотелось бы надеяться, что будет, хоть у нас, в «Белой Руси» имеются на этот счёт дискуссии. И я, например, сторонник партийной трансформации. Потому что считаю, что изменение структуры белорусского общества влечёт за собой и изменение структуры, в том числе, представительных органов власти и смену системы избирательной. Но в то же время любая трансформация повлечёт изменения в той же самой «Белой Руси». Как быть нашей организации? Почему? Потому что современные партии не могут быть в Беларуси на производствах – а у нас там очень большое количество первичных ячеек. Тут либо надо создавать «Белой Руси» отдельно партию, либо изменять законодательство, либо отказываться от этих ячеек.

Александр Шпаковский, политический аналитик:
За счёт чего вы будете финансироваться?

Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вот даже не финансироваться, если эти ячейки, как говорит Пётр, работают, да? Там хорошая такая система выстроена.

Пётр Петровский:
Не следует забывать следующее: что не все члены «Белой Руси» готовы быть членами политической партии. То есть кто-то хочет заниматься общественной, социальной работой, кто-то политической работой. И здесь самое главное – не перегнуть палку, в том числе, и в обществе. Давайте посмотрим у нас политические партии: ни одна из них не превышает порога статистической погрешности. Институт политической партии не очень сегодня востребован, к сожалению.

Люди в материале: Петр Петровский
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика