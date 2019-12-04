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Лукашенко выделил миллион на строительство корпуса Брестской детской облбольницы

04.12.2019 22:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился выделить миллион рублей на возведение нового корпуса Брестской областной детской больницы, сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

Лукашенко выделил миллион на строительство корпуса Брестской детской облбольницы

Данное решение белорусского лидера приурочено к юбилейной дате – 80-летию образования области.

"Предусмотрено выделение из средств резервного фонда президента одного миллиона рублей на финансирование в 2020 году строительства лечебного корпуса Брестской детской областной больницы", – сказали в пресс-службе.

Президент в распоряжении также объявил труженикам Брестчины благодарность.

Брестская область была образована 4 декабря 1939 года в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР: тогда же на карте БССР появились еще три области – Пинская, Вилейская, Белостокская и Барановичская.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился выделить миллион рублей на возведение нового корпуса Брестской областной детской больницы, сообщили в...
 
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