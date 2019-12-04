|
Лукашенко выделил миллион на строительство корпуса Брестской детской облбольницы
04.12.2019 22:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился выделить миллион рублей на возведение нового корпуса Брестской областной детской больницы, сообщили в среду в пресс-службе главы государства.
Данное решение белорусского лидера приурочено к юбилейной дате – 80-летию образования области.
"Предусмотрено выделение из средств резервного фонда президента одного миллиона рублей на финансирование в 2020 году строительства лечебного корпуса Брестской детской областной больницы", – сказали в пресс-службе.
Президент в распоряжении также объявил труженикам Брестчины благодарность.
Брестская область была образована 4 декабря 1939 года в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР: тогда же на карте БССР появились еще три области – Пинская, Вилейская, Белостокская и Барановичская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился выделить миллион рублей на возведение нового корпуса Брестской областной детской больницы, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)