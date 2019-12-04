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Майкл Моргулис: «Я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси»
Источник материала: СТВ
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
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Майкл Моргулис: «Я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси»
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок...
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