Майкл Моргулис: «Я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси»

Источник материала: СТВ

Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира» .





Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:

Я интуитивно чувствую, что на этом выступлении Президент скажет какие-то новые вещи, которые очень будут важны для дальнейшего развития Беларуси. Учитывая то, что мы все говорили, учитывая, что новое поколение приходит и заполняет места во всех сферах жизни, и оно становится более главным, чем мы, которые эту жизнь строили. Поэтому я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси.