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Майкл Моргулис: «Я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси»

04.12.2019 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Майкл Моргулис: «Я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Я интуитивно чувствую, что на этом выступлении Президент скажет какие-то новые вещи, которые очень будут важны для дальнейшего развития Беларуси. Учитывая то, что мы все говорили, учитывая, что новое поколение приходит и заполняет места во всех сферах жизни, и оно становится более главным, чем мы, которые эту жизнь строили. Поэтому я думаю, что на этом совещании прозвучат какие-то исторически важные слова нового периода для Беларуси.

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Люди в материале: Майкл Моргулис
 
 
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Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок...
 
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