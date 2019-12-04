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Наши земляки о службе в силах специальных операций.

04.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 ноября 2019 22:41 1062

Наши земляки о службе в силах специальных операций.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Елена Метельская.

Торжественные мероприятия, посвященные началу отправки нового пополнения в войска, прошли не только в столице, но и во всех областных центрах страны. Ряды соединений и воинских частей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований пополняются новобранцами. А солдаты и сержанты, выслужившие установленные сроки, возвращаются к гражданской жизни. Среди тех, кто этой зимой начнет привыкать к жизни «на гражданке» и наши земляки сержант Александр Новицкий и рядовой Андрей Пархоменко – военнослужащие 742-го полевого узла связи командования сил специальных операций Вооруженных Сил.

Наши земляки о службе в силах специальных операций.

Александр родом из Солигорска, а Андрей – из Старобина, но оба окончили Марьиногорский государственный аграрно-технический колледж и начали свою трудовую биографию. Андрей Пархоменко набирался опыта, работая монтажником на предприятии «Беларуськалий», а Александр Новицкий трудился на ниве сельского хозяйства механизатором. Встретились парни в военном комиссариате и, пройдя надлежащий отбор, отправились обучаться новой для себя – военно-учетной специальности. Срочную военную службу землякам проходить посчастливилось вместе. Вдвоем оно завсегда проще.

– Удивительно быстро прошло полтора года. Не сомневаюсь, что даже спустя лет пять военнослужащие нашего подразделения будут поддерживать отношения, – рассказывает рядовой Пархоменко. – Теперь понимаю, почему об армейской дружбе говорят, как о самой крепкой и надежной. За время службы я ощутил, что значит чувствовать опору и поддержку, надежное плечо товарища.
– За это время я убедился, в том, что армия меняет в лучшую сторону, – признался Александр. – Я стал более терпеливым, сдержанным, обрел здесь много новых друзей. А также приобрел новый для себя опыт руководства.

Наши земляки о службе в силах специальных операций.

Рассказывая о службе в армии, парни вспоминают особенно запомнившиеся события, полевые выходы, учения, работу с военной техникой, специальной аппаратурой связи… Теперь в «армейской науку» парни не новички и уверены, что полученные в армии знания и опыт пригодятся им в дальнейшей жизни.

У Андрея Пархоменко и Александра Новицкого немало планов на дальнейшую, уже гражданскую жизнь, но делиться ими они не торопятся. У каждого свои цели в жизни, интересы. Они сходятся в одном: решительно настроены получить высшее образование.

– Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, напутствуя всех нас на достижения и в гражданской жизни, отметил, что в современном мире получение высшего образования, знание иностранных языков — нужные и важные вещи, – говорит сержант Александр Новицкий. – И с этим сложно не согласиться. Так что небо мы покорили, сейчас курс на вуз.

Автор статьи и фото: Елена Метельская.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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20 ноября 2019 22:41 1062 Наши земляки о службе в силах специальных операций. ...
 
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