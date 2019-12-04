ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтранс нашел свыше 3000 нарушений в работе таксистов

05.12.2019 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минтранс нашел свыше 3000 нарушений в работе таксистов
БЕЛТА

В ходе инспекции было выявлено 3329 нарушений законодательства, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

К административной ответственности привлечено 1783 лиц, автомобильным перевозчикам выдано 1123 предписаний на устранение нарушений законодательства.

В ведомстве обратили внимание: некоторые субъекты хозяйствования размещают на своих сайтах, интернет-сервисах недействительную информацию, содержащую притворные договоры по аренде транспортных средств с экипажем и ложно указывающую на тот факт, что любое лицо, осуществившее заказ посредствам интернет-сервиса заключило договор аренды транспортного средства с экипажем путем присоединения к публичной оферте, размещенной на сайте.

Согласно требованиям Гражданского кодекса, договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме (статья 604 ГК), члены экипажа являются работниками арендодателя и должны состоять в трудовых отношениях с арендодателем (статья 606 ГК). 

Минтранс нашел свыше 3000 нарушений в работе таксистов
Проверка таксистов в минском аэропорту выявила более 200 нарушений
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортная инспекция за 10 месяцев 2019 года проверила работу 4333 автомобилей-такси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Президентские выборы-2020 — никаких экспериментов, простота и безопасность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика