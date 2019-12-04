Минтранс нашел свыше 3000 нарушений в работе таксистов

В ходе инспекции было выявлено 3329 нарушений законодательства, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
К административной ответственности привлечено 1783 лиц, автомобильным перевозчикам выдано 1123 предписаний на устранение нарушений законодательства.
В ведомстве обратили внимание: некоторые субъекты хозяйствования размещают на своих сайтах, интернет-сервисах недействительную информацию, содержащую притворные договоры по аренде транспортных средств с экипажем и ложно указывающую на тот факт, что любое лицо, осуществившее заказ посредствам интернет-сервиса заключило договор аренды транспортного средства с экипажем путем присоединения к публичной оферте, размещенной на сайте.
Согласно требованиям Гражданского кодекса, договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме (статья 604 ГК), члены экипажа являются работниками арендодателя и должны состоять в трудовых отношениях с арендодателем (статья 606 ГК).