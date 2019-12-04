Эксперт: Президентские выборы-2020 — никаких экспериментов, простота и безопасность

Как считает директор института политических исследований «Палiтычная сфера» Андрей Казакевич, белорусское руководство попытается провести президентские

thinktanks.by выборы 2020 года «в максимально упрощенном режиме», пишет









В своем выступлении на очередном заседании экспертно-аналитического клуба в Минске , посвященном прошедшей парламентской кампании и предстоящей президентской, политолог отметил, что белорусский режим отказался повторить опыт выборов в Палату представителей 2016 года, когда депутатами стали два альтернативных кандидата. «Белорусская модель или система всегда строилась на том, чтобы быть простой, максимально простой. Этим она, кстати, отличалась от многих других на постсоветском пространстве — российской, казахстанской, азербайджанской и так далее. Парламентские выборы 2016 года позволяли надеяться, что система будет усложняться, в нее дозированно пустят оппозицию, партии и т. д. Но местные выборы 2018 года и нынешние парламентские показали, что тренд на упрощение остался и останется главным направлением на ближайшие годы. Это, конечно, распространяется и на президентские выборы. Администрация сейчас имеет все возможности, чтобы определять ход кампании, минимизировать риски, не создавая самим себе проблем», - сказал Андрей Казакевич.

С реформами повременят

Политолог отметил, что скептично относится к дискуссии об изменении Конституции, о конституционной реформе. «Все-таки конституционная реформа — если, конечно, речь не идет о каких-то косметических изменениях — означает усложнение ситуации, придется усилить парламент, создавать какие-то фракции и т. д. К тому же, если посмотреть на Казахстан, допустим, то там очень серьезно готовились к транзиту власти. В Беларуси же никакой подготовки к конституционной реформе, кроме слов, в принципе нет. Единственное, есть какая-то игра с провластными политическими партиями, количество их представительства в местных советах и парламенте все-таки растет с 2004 года. Хотя опять же этот рост выглядит достаточно скромным», - сказал Андрей Казакевич.









При этом есть перемены, которые «можно с натяжкой назвать структурными либо квазиструктурными». «Так, сейчас руководство «Белой Руси» попало в парламент, хотя раньше был такой принцип, что руководство главного провластоного движения должно заниматься собственно «Белой Русью». Возможно, это первый признак подготовки определенных реформ, но нельзя сказать, что тут наблюдается какая-то четкая тенденция. Мне кажется, что этот тренд на простую, безопасную модель, которая не играется с какими-то рисками в виде некоей оппозиции в государственных структурах, с усложненными схемами в виде партийных списков, сохранится на ближайшие годы. Скорее всего, конституционной реформы в ближайшие 2-4 года не увидим. Принять такое важное политическое решение будет очень сложно, ведь никакой серьезной подготовки под это не ведется. Впрочем, нет и серьезных вызовов для власти, чтобы этот процесс запускать», - считает политолог.

Коридор брутальности

«Да, избран тренд на простоту и безопасность, без всяких игр в демократию, права человека, оппозицию и так далее, но что касается внешнего контекста, то я не соглашусь с мнением, что режиму Лукашенко не важна точка зрения Запада. Я думаю, что та либерализация, которая произошла в отношениях с Евросоюзом и Соединенными Штатами, все-таки создала определенный коридор для белорусских властей — и они будут его держаться. Выходить за границы этого коридора они будут только в случае реальной угрозы для власти. Держаться в границах коридора — это значит, что любые силовые или репрессивные действия не должны иметь массовый характер», - сказал Андрей Казакевич.



