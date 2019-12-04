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Через Свислочь к Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом
Источник материала: Tut.by
Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо, началось в сентябре. На площадке уже
Строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. Однако, похоже, работы будут вестись параллельно.
О том, что возведение моста уже началось, свидетельствуют тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружают песок в воду. На противоположном берегу ведутся какие-то замеры. Наверняка неизвестно, связаны ли они со строительством моста.
Напомним, новый пешеходный мост соединит будущий многофункциональный комплекс на месте 2-й клинической больницы и Верхний город. Проект принадлежит архитектурной студии Олега Воробьева.
Так как мост спроектирован крутым по подъему, его сделают с подогревом и антискользящим покрытием. Ширина конструкции — 3,7 метра, ограждение выполнено из кортеновской стали (напоминающей проржавевшее железо) с подсветкой. Весь комплекс планируют сдать к концу 2021 года.
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Так как мост спроектирован крутым по подъему, его сделают с подогревом и антискользящим покрытием. Ширина конструкции - 3,7 метра, ограждение выполнено из...
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