Через Свислочь к Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом

Источник материала: Tut.by

Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо, началось в сентябре. На площадке уже роют котлован , ведутся подготовительные работы. Похоже, параллельно со строительством объекта, застройщик начал возведение моста через Свислочь к улице Зыбицкой. В реку со стороны стройплощадки уже отсыпают песок. Это заметил Realt.by .



Фото: Павел Садовский, Realt.by

Строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. Однако, похоже, работы будут вестись параллельно.

О том, что возведение моста уже началось, свидетельствуют тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружают песок в воду. На противоположном берегу ведутся какие-то замеры. Наверняка неизвестно, связаны ли они со строительством моста.





Напомним, новый пешеходный мост соединит будущий многофункциональный комплекс на месте 2-й клинической больницы и Верхний город. Проект принадлежит архитектурной студии Олега Воробьева.

Так как мост спроектирован крутым по подъему, его сделают с подогревом и антискользящим покрытием. Ширина конструкции — 3,7 метра, ограждение выполнено из кортеновской стали (напоминающей проржавевшее железо) с подсветкой. Весь комплекс планируют сдать к концу 2021 года.



В будущем мост будет выглядеть так. Изображение: «Минск-Новости»



Изображение: администрация Центрального района Минска