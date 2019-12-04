Свыше 300 исследовательских работ представят на VIII Коложских чтениях в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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Традиция проводить образовательные чтения зародилась в 2011 году.

VIIІ Коложские открытые областные научно-образовательные чтения соберут 5-6 декабря в Гродно свыше 300 участников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Традиционно в Коложских чтениях принимают участие как юные и молодые исследователи, так и серьезные ученые. Среди участников нынешней конференции преподаватели и студенты ГрГУ имени Янки Купалы, учащиеся Гуманитарного колледжа, учителя и ученики гимназий, лицеев и средних школ Гродно, района и области. Ожидается, что в этом году в мероприятии будут участвовать представители Могилевской, Брестской областей и Гомеля.

«Конференция будет посвящена общей теме «Великая Победа: наследие и наследники». 5 декабря в ГрГУ имени Янки Купалы состоятся открытие и пленарное заседание. В этот же день пройдет заседание круглого стола на тему «Победа в Великой Отечественной войне в сознании современного общества», также будет работать дискуссионная площадка на тему памяти о войне», — рассказали в пресс-службе университета.

Секционные заседания пройдут 6 декабря на базе гимназии №2 и средней школы №38 Гродно. Их частники обсудят деятельность церквей и межконфессиональные отношения во время Великой Отечественной войны, поговорят о мемориализации памяти о войне на территории малой родины к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, об особенностях военного оккупационного режима, партизанского и подпольного движения, судьбах педагогов и священников в годы войны. Кроме того, темами чтений станут военная героика в древнерусской литературе и развитие ее традиций, осмысление военного опыта в литературе и искусстве.

Во время конференции будет презентована педагогическая мастерская для работников учреждений дошкольного образования «Дзякуем салдатам за жыццё і мір!»: что и как рассказывать детям дошкольного возраста о Великой Отечественной войне».

Традиция проводить образовательные чтения зародилась в 2011 году. С 2012 года конференция проводится под названием «Коложские чтения» , которое ассоциативно связывает ее содержание с древнейшей христианской святыней Гродно. Темы конференции постоянно меняются, однако доминируют вопросы нравственно-философского порядка.

Организаторами выступают главное управление образования Гродненского облисполкома, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродненская епархия Белорусской православной церкви, Гродненский областной институт развития образования и Гродненский государственный музей истории религии. Коложские чтения включены в программу сотрудничества ГрГУ имени Янки Купалы и Гродненской епархии Белорусской православной церкви на 2019 год. Они также являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений, которые проводятся в Москве.

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