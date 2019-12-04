Олегу Молчану присуждена награда в сфере авторского права

Источник материала: Аргументы и факты

Олегу Молчану присуждена награда Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за международные успехи в развитии авторского права. 11 декабря вдова композитора Ирина Видова получит награду, адресованную Олегу Молчану, который скончался 26 октября на 55-году жизни.

Руководство Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) представило кандидатуру Олега Молчана к награде Всемирной организации интеллектуальной собственности в сентябре нынешнего года. В октябре в Женеве, когда Олег Молчан находился на лечении в женевской клинике, его кандидатура была утверждена руководством ВОИС. Награды ВОИС являются наградами высшей категории и присуждаются кандидатам, которые внесли заметный вклад в культурное, социальное и экономическое развитие в сфере авторского права и смежных прав. Эта награда отмечает заслуги авторов, чей творческий гений и фантазия подарили миру произведения, оказавшие огромное влияние на нашу жизнь, а также тех, чьи усилия были направлены на формирование уважения к творческой деятельности. При отборе кандидатов оценивается вклад претендентов в культурное или экономическое развитие страны, уровень публичного интереса к их личности и возможность предложить их в качестве примера для окружающих.

Как рассказала «АиФ» Ирина ВИДОВА, Олег Молчан неоднократно защищал свое авторское право в досудебном порядке, считал это вопросом внутренним, профессиональным, не стоящими того, чтобы выносить его на обсуждение общественности.

- Так было до 2015 г. до «громкого» дела о переработке композиции «Малітва», да и «громким» оно стало по инициативе нарушителей. Сам Олег Владимирович какие-либо комментарии давал только после решения суда. В таких ситуациях он всегда проявлял правовую культуру.

То дело Молчан выиграл, оно стало практикобразующим в стране. Решением Верховного суда Олег Молчан был признан единственным владельцем исключительного права на произведение «Малітва». Нарушителей суд обязал выплатить компенсацию в размере 50 базовых величин.

Благодаря возросшему авторитету среди авторов в 2015 г. Олег Молчан был избран Председателем Авторского совета НЦИС. На одном из советов была озвучена проблема систематической неуплаты операторов кабельного телевидения авторского вознаграждения, многолетнего игнорирования обращений сотрудников НЦИС. В результате активной деятельности Олега Молчана и его супруги и соавтора Ирины Видовой, а также других авторов, в 2016-2017 гг. десятки дел в Верховном суде против кабельных операторов были выиграны. И наконец, кабельными операторами были заключены договоры с НЦИС, что позволило увеличить сборы авторского вознаграждения на 30%.

Ранее, в 2009 г., Олег Молчан способствовал заключению договора между ОНТ и НЦИС, что привело к увеличению сборов для авторов. Теле- и радиоканалы являются крупнейшими пользователями авторского продукта, и своевременные регулярные выплаты, которые должны производиться по факту каждого использования песни или мелодии, являются неотъемлемой частью дохода музыкантов и композиторов.

- Практически вся моя музыка государством не закуплена. Раньше была практика, когда телерадиокомпания закупает произведения, и они уже обладают правом использовать песни по собственному усмотрению. На «Малітву», прозвучавшую в Мирском замке, прав нет вообще ни у кого, - так говорил об этой ситуации Молчан.

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Олег Молчан написал письма в КГК, в Администрацию президента, в Комитет по науке и технологиям, и в итоге получил официальное заключение: ОНТ нарушило законодательство в части соблюдения авторского права. Композитором была направлена официальная претензия, и путем переговоров был заключен договор с телеканалом, который не платил авторское вознаграждение со дня своего создания.

3 июля 2018 г. Олег Молчан был избран Президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП). А в сентябре 2018 г. написал письмо на имя председателя постоянной комиссии Национального собрания по образованию, науке и культуре Игоря Марзалюка и добился включения авторов в рабочие группы для обсуждения нового законопроекта об Авторском и смежном праве. Выступал в парламенте, на рабочих заседаниях. Выражал озабоченность в связи с предложением снизить в 10 раз размер минимальной компенсации за нарушение авторских прав и предложением освободить операторов электросвязи от ответственности в форме компенсации за нарушение авторских прав, совершаемое ими при распространении телепрограмм, включенных обязательный общедоступный пакет.

- Только те цифры, которые представлены сегодня в Авторском законе, могут побудить, заставить нарушителей уважительно относиться к авторским правам и, заплатив ощутимый штраф, впредь его не нарушать. При утверждении парламентом в законе одной базовой величины эта система рассыплется, и авторы и правообладатели будут лишены возможности полноценно защищать свои права. Согласитесь, сумма компенсации в 24 рублей 50 копеек вряд ли заставит серьезно задуматься нарушителя авторского права. Деньги снова начнут оседать «в карманах» частных компаний и предпринимателей, а создателей национальной культуры попросту будет нечем поддерживать, стимулировать к созданию новых творений. Потому что сбор авторского вознаграждения напрямую связан с самофинансированием нашей культуры, - говорил Молчан.

Правда, закон был принят парламентом без учета замечаний авторов в день, когда Олег Молчан оказался на госпитализации в РНПЦ им. Александрова. Но в принятии новой редакции закона Олег Молчан видел и прогрессивные тенденции: возможность защиты и для обладателей смежного права, а также регулирование вопросов сбора вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях (частное копирование).

В последний год Олег Молчан много внимания уделял становлению общественного объединения «Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей», председателем совета которого он был избран 13 декабря 2018 г. Были приняты около 50 заявлений новых членов общества, известных активным отношением к защите своих авторских прав, реорганизована система управления. Сейчас предполагается создание фонда имени Олега Молчана для поддержки творческих проектов и деятелей культуры.