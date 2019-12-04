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Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что делать с домами, которые уже 10 лет подмывает река? С наболевшим вопросом жители Гродно обратились к помощнику Президента – инспектору по Гродненской области Ивану Лавриновичу во время приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу несколько человек озвучили давнюю проблему частного сектора в центре города. После каждого ливня река Городничанка выходит из берегов и затапливает участки и постройки. К тому же, во время одного из паводков смыло мост, и жители оказались буквально отрезаны от большой земли. Идти к домам надо в обход, не может подъехать скорая, нет нормального освещения.
Мария Толочко, жительница Гродно:
Жильцов заверили, что на 2020 год запланирована реконструкция набережной, и рано или поздно все дома пойдут под снос. Единственный выход – переезд в другое жилье, которое будет предоставлено государством.
По мнению Ивана Лавриновича, местной власти стоит ежедневно вести системную работу с людьми, чтобы их проблемы оперативно решались на местах.
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Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?
Новости Беларуси. Что делать с домами, которые уже 10 лет подмывает река? С наболевшим вопросом жители Гродно обратились к помощнику Президента – инспектору по...
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