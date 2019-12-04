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Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?

05.12.2019 09:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что делать с домами, которые уже 10 лет подмывает река? С наболевшим вопросом жители Гродно обратились к помощнику Президента – инспектору по Гродненской области Ивану Лавриновичу во время приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?

Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?

Сразу несколько человек озвучили давнюю проблему частного сектора в центре города. После каждого ливня река Городничанка выходит из берегов и затапливает участки и постройки. К тому же, во время одного из паводков смыло мост, и жители оказались буквально отрезаны от большой земли. Идти к домам надо в обход, не может подъехать скорая, нет нормального освещения.

Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?

Мария Толочко, жительница Гродно:
Наверху стоял дом, который был около 10 лет назад снесен. В результате этого осыпалась земля. И когда дождь, то сточные воды смывает прямо на наш дом. Внизу тоже стоял дом, который тоже теперь частично разрушен, осталась одна стена, и мы уже над пропастью стоим.

Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?

Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?

Жильцов заверили, что на 2020 год запланирована реконструкция набережной, и рано или поздно все дома пойдут под снос. Единственный выход – переезд в другое жилье, которое будет предоставлено государством.

По мнению Ивана Лавриновича, местной власти стоит ежедневно вести системную работу с людьми, чтобы их проблемы оперативно решались на местах.

Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?

Люди в материале: Иван Лавринович, Мария Толочко
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Что делать с домами, которые уже 10 лет подмывает река? С наболевшим вопросом жители Гродно обратились к помощнику Президента – инспектору по...
 
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