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15 декабря пройдет официальное открытие Главной городской ёлки
05.12.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
15 декабря в Пинске откроется главная городская ёлка. На главной площади города Пинска в 15.00 начнется городской праздник «Сверкай огнями, ЁЛКА!».
В рамках мероприятий открытия главной ёлки Пинска пройдут:
- Спортивно-игровая программа «Пинская удаль»;
- Выставка-продажа «Ларец новогодних чудес»;
- Театрализованное открытие главной елки города;
- Парад Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей;
- IV городской конкурс «Супер Дед Мороз и Супер Снегурочка».
Также в рамках праздника пройдет рождественский фестиваль светящихся шаров.
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15 декабря в Пинске откроется главная городская ёлка. На главной площади города Пинска в 15.00 начнется городской праздник «Сверкай огнями, ЁЛКА!». В рамках...
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