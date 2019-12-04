В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», на регулярном международном маршруте сообщением Пинск – Москва в предновогодние дни назначены дополнительные рейсы:

26 и 28 декабря отправлением от АВ «Пинск»;

отправлением от АВ «Пинск»; 27 и 29 декабря отправлением от АС «Варшавская» (г. Москва).

Таким образом, с 26 по 30 декабря от АС «Варшавская» (г. Москва) рейсы будут выполняться ежедневно.

В автобусном парке добавили, что в новогодние дни в порядок обслуживания регулярных международных маршрутов сообщением Пинск – Варшава вносятся следующие изменения:

31 декабря отменяются рейсы отправлением от АВ «Пинск» в 04.00, 11.20 и 19.30 ;

отменяются рейсы отправлением от АВ «Пинск» в и ; 31 декабря отменяются рейсы отправлением от АВ «Варшава-Заходня» в 17.30 и 21.10 ;

отменяются рейсы отправлением от АВ «Варшава-Заходня» в и ; 1 января отменяется рейс отправлением от АВ «Варшава-Заходня» в 07.15.

Об изменениях в пригородной и городской транспортной сети Пинский автобусный парк сообщит дополнительно.

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