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В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят

05.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», на регулярном международном маршруте сообщением Пинск – Москва в предновогодние дни назначены дополнительные рейсы:

  • 26 и 28 декабря отправлением от АВ «Пинск»;
  • 27 и 29 декабря отправлением от АС «Варшавская» (г. Москва).

Таким образом, с 26 по 30 декабря от АС «Варшавская» (г. Москва) рейсы будут выполняться ежедневно.

В автобусном парке добавили, что в новогодние дни в порядок обслуживания регулярных международных маршрутов сообщением Пинск – Варшава вносятся следующие изменения:

  • 31 декабря отменяются рейсы отправлением от АВ «Пинск» в 04.00, 11.20 и 19.30;
  • 31 декабря отменяются рейсы отправлением от АВ «Варшава-Заходня» в 17.30 и 21.10;
  • 1 января отменяется рейс отправлением от АВ «Варшава-Заходня» в 07.15.

Об изменениях в пригородной и городской транспортной сети Пинский автобусный парк сообщит дополнительно.

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В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят

 
 
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