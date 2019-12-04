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В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят
05.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Таким образом, с 26 по 30 декабря от АС «Варшавская» (г. Москва) рейсы будут выполняться ежедневно.
В автобусном парке добавили, что в новогодние дни в порядок обслуживания регулярных международных маршрутов сообщением Пинск – Варшава вносятся следующие изменения:
Об изменениях в пригородной и городской транспортной сети Пинский автобусный парк сообщит дополнительно.
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В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», на регулярном международном маршруте сообщением Пинск – Москва в предновогодние дни...
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