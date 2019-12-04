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Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)

05.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)

Вороновцы в трепетном ожидании не только новогодних и рождественских праздников, но и завершения реконструкции Вороновской школы. Предположительно, сдача объекта произойдет накануне Нового года.


Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)

Фото Олега Бельского.

 
 
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Вороновцы в трепетном ожидании не только новогодних и рождественских праздников, но и завершения реконструкции Вороновской школы. Предположительно, сдача...
 
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