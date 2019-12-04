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Когда завершится реконструкция Вороновской школы? (Фотоотчет)
05.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вороновцы в трепетном ожидании не только новогодних и рождественских праздников, но и завершения реконструкции Вороновской школы. Предположительно, сдача объекта произойдет накануне Нового года.
Фото Олега Бельского.
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Вороновцы в трепетном ожидании не только новогодних и рождественских праздников, но и завершения реконструкции Вороновской школы. Предположительно, сдача...
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