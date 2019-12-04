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Без глянца, но такой душевный. Любимый всеми женщинами Советского Союза журнал «Алеся» отметил 95-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легендарный женский журнал «Алеся» отмечает 95-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время он оставался единственным специализированным изданием для женщин в стране.
С юбилеем издание поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что «Алеся» сформировала несколько поколений белорусок. Изначально журнал назывался «Работница и селянка» и писал о настоящих героинях своего времени. Примечательно, что руководили изданием во все времена только женщины. В отличие от современного глянца, «Алеся» никогда не подкупала блестящими обложками и кричащими заголовками. Читательницы любили журнал за его душевность и выписывали по всему Советскому Союзу. В советские годы тираж достигал 1,5 миллионов экземпляров.
Мария Карпенко, главный редактор журнала «Алеся» (1972-2000):
Лариса Раковская, главный редактор журнала «Алеся»:
Потому неслучайно свой юбилей коллектив издания решил отметить в Национальном художественном музее. К праздничной дате здесь открылась выставка женского портрета из скульптуры из фондов музея.
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Без глянца, но такой душевный. Любимый всеми женщинами Советского Союза журнал «Алеся» отметил 95-летие
Новости Беларуси. Легендарный женский журнал «Алеся» отмечает 95-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время он оставался единственным...
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