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Внимание — будущему страны — молодым специалистам

05.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Молодые специалисты — это будущее как страны в целом, так и каждого региона в отдельности, в том числе и нашего. Чтобы познакомить их с районом, в Театральном зале замка Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» прошел Форум молодых специалистов Несвижского района.

С приветственными словами к молодым людям обратился председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Ломский. Он пожелал виновникам торжества благополучия, крепкого здоровья, самореализации и успехов в работе. Также Александр Зиновьевич рассказал  о достижениях в сельском хозяйстве, промышленности, культурной и социальной сферах, которые стали предметом гордости Несвижского района за последние годы.

Внимание — будущему страны — молодым специалистам

В первом ряду: заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков, председатель
Несвижского райисполкома Александр Ломский,
начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства
Несвижского райисполкома Юлия Конищева и главный специалист отдела ипотечного и льготного кредитования
ОАО «АСБ «Беларусбанк» Инна Мишкевич

Далеко не все молодые специалисты, работающие на Нес-вижчине, выросли на этой земле. И, чтобы они увидели, что собой представляет наш регион, их вниманию был представлен фильм о самых значимых событиях прошлого года.

Важной частью мероприятия стало знакомство молодых людей с перспективами работы в Несвижском регионе. 

Внимание — будущему страны — молодым специалистам

У микрофона — молодой специалист, методист
Несвижского РЦК Вероника Цвирко

Главный специалист отдела ипотечного и льготного кредитования Ипотечного офиса Минского областного управления      № 500 ОАО «АСБ «Беларусбанк» Инна Мишкевич рассказала о том, какой помощью могуть воспользоваться молодые специалисты, приехавшие в Несвижский район. Разъяснила положения указа Президента № 631, который действует в Беларуси с 2000 года. В нем определены меры по повышению заработной платы и предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан, к которым относятся и молодые специалисты. Инна Ивановна дала много полезной информации, в том числе и о том, что максимальная сумма кредита на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости, на которую может претендовать молодой специалист, составляет на сегодняшний день 3477,45 бел. руб. (15 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного на дату выдачи кредита). Этот вид кредита предоставляется на срок до 5 лет с уплатой за пользование кредитом 25 % от ставки рефинансирования НБ Республики Беларусь (сейчас при установленной ставке рефинансирования 9 % годовых, процентная ставка по кредиту составляет 2,25 % годовых). Для того, чтобы молодые специалисты могли планировать свои расходы, погашение по кредиту начинается по истечении шести месяцев после его получения. Перед тем, как идти в банк, нужно обратиться с заявлением в райисполком по месту жительства или просить о ходатайстве с места работы. Также Инна Ивановна в своем обращении к молодым специалистам отметила, что для получения подробной информации можно обратиться в отдел ипотечного и льготного кредитования Ипотечного офиса Минского областного управления № 500, который находится в здании ЦБУ    № 620 АСБ «Беларусбанк» по адресу: г. Несвиж, ул. 1 Мая, д. 27, или по телефону 2-64-47.

Внимание — будущему страны — молодым специалистам

Во время выступления музыкальный дуэт
«Инсайтт» в составе Кирилла Хотяновича
и Маргариты Колосовской

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома Юлия Конищева рассказала о предоставлении жилья молодым специалистам. В частности, в этом году был сдан в эксплуатацию 50-квартирный жилой дом, 30 квартир в котором — коммерческого пользования. Как раз на квартиры коммерческого пользования могут претендовать и молодые специалисты. Шестеро получили жилье в сданном в этом году в эксплуатацию доме. В 2020 году также будет строиться арендное жилье, где будет 30 социальных квартир и 30 — арендных. Причем молодые специалисты имеют первоочередное право при соблюдении условий постановления Совета министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 1297 «О некоторых вопросах предоставления жилых помещений коммерческого использования».

Внимание — будущему страны — молодым специалистам

Во время экскурсии по Несвижскому замку

О своей профессии рассказал молодой специалист — учитель истории СШ № 2 г.п. Городея Евгений Жук. В этом году его с супругой торжественно награждали на августовской педагогической конференции как новую педагогическую семью. Теплыми словами молодой педагог вспоминал своих учителей, которые взрастили в его сердце любовь к знаниям и процессу обучения. Одна из них — учитель истории и обществоведения СШ № 1 г. Несвижа Ольга Анатольевна Шумская.

А молодой специалист — методист Несвижского районного центра культуры Вероника Цвирко — рассказала о том, что для нее значит сфера культуры, и о своих профессиональных обязанностях. Вероника из тех людей, кто всегда стремится к саморазвитию, поэтому, окончив Белорусский государственный институт культуры и искусств, девушка поступила в БГУ на юридический факультет, где учится уже второй год. Всем участникам мероприятия Вероника Цвирко пожелала достижения жизненных целей, неиссякаемой энергии, позитивных эмоций, удачи и успехов во всех начинаниях.

Красивые музыкальные номера собравшимся в зале подарили артисты любительского творчества учреждений культуры города.

По завершении торжественной части молодых специалистов ждало увлекательное знакомство с культурным наследием Радзивиллов в виде экскурсии по замку.

А после для героев дня была организована культурно-развлекательная программ в Несвижском городском молодежном центре. Отдохнув и набравшись энергии во время кофе-паузы, молодые люди еще больше зарядились позитивом во время конкурсов, которые проводили сотрудники молодежного центра.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.


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