Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию многоплановых отношений с Таиландом

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Беларусь придает важное значение развитию многоплановых отношений с Таиландом. «Убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной отраслях целиком соответствует интересам граждан обоих государств», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и счастья, а жителям этой страны — мира и успехов.

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