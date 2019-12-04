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Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию многоплановых отношений с Таиландом

05.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию многоплановых отношений с Таиландом

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Беларусь придает важное значение развитию многоплановых отношений с Таиландом. «Убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной отраслях целиком соответствует интересам граждан обоих государств», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и счастья, а жителям этой страны — мира и успехов.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна с...
 
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