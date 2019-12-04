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Лукашенко встретится с депутатами парламента прежнего и нынешнего созывов
05.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С депутатами прежнего и нынешнего созывов встретится сегодня президент Александр Лукашенко. Выборы в парламент в Беларуси прошли 17 ноября. О совещании во Дворце Независимости – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Буквально через полчаса начнется встреча Александра Лукашенко с народными избранниками обоих созывов, это 220 человек. В таком формате президент с парламентариями встречается второй раз.
А еще раньше, в 2012 году, президент встречался только с уходящими депутатами, тогда новичков не звали. Что касается депутатов уходящего созыва, то срок их полномочий был самый короткий за всю историю Беларуси – ровно три года вместо четырех. За это время депутаты приняли 280 законопроектов.
О чем пойдет речь на сегодняшней встрече, неизвестно. Никаких анонсов по этому поводу не было. В прошлый раз президент, например, впервые говорил о корректировки Конституции, так же об отношениях с Россией и ситуации на Украине. Но можно предположить, что раз собираются и уходящие депутаты, и новички, то акцент будет на сохранении преемственности в парламенте. Тем более что пакет документов, над которым предстоит работать новому парламенту, уже сформирован предшественниками.
Уже в следующем году депутатам предстоит рассмотреть 30 законопроектов, они касаются экономики и социальной жизни страны.
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В таком формате президент с парламентариями встречается второй раз. В 2016-м Лукашенко сам посещал Овальный зал, в этот раз депутатов пригласили во Дворец...
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