Лукашенко встретится с депутатами парламента прежнего и нынешнего созывов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С депутатами прежнего и нынешнего созывов встретится сегодня президент Александр Лукашенко. Выборы в парламент в Беларуси прошли 17 ноября. О совещании во Дворце Независимости – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Буквально через полчаса начнется встреча Александра Лукашенко с народными избранниками обоих созывов, это 220 человек. В таком формате президент с парламентариями встречается второй раз. В 2016-м Лукашенко сам посещал Овальный зал , в этот раз депутатов пригласили во Дворец Независимости.

А еще раньше, в 2012 году, президент встречался только с уходящими депутатами, тогда новичков не звали. Что касается депутатов уходящего созыва, то срок их полномочий был самый короткий за всю историю Беларуси – ровно три года вместо четырех. За это время депутаты приняли 280 законопроектов.



«Работа в парламенте отнимает много сил и энергии, но вместе с тем она дает еще больше. Она дает рост для каждого депутата, который здесь работает, развитие», – сказал депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси VI созыва Дмитрий Шевцов.

«За это время значительно возрос авторитет белорусского парламента и Республики Беларусь на международной арене. Чего стоит парламентская сессия ОБСЕ, которую мы провели в Минске в 2017 году. К нам совершенно изменилось отношение парламентариев в первую очередь европейских государств», – сказал председатель Палаты Представителей Национального собрания Беларуси VI созыва Владимир Андрейченко.

О чем пойдет речь на сегодняшней встрече, неизвестно. Никаких анонсов по этому поводу не было. В прошлый раз президент, например, впервые говорил о корректировки Конституции, так же об отношениях с Россией и ситуации на Украине. Но можно предположить, что раз собираются и уходящие депутаты, и новички, то акцент будет на сохранении преемственности в парламенте. Тем более что пакет документов, над которым предстоит работать новому парламенту, уже сформирован предшественниками.

Уже в следующем году депутатам предстоит рассмотреть 30 законопроектов, они касаются экономики и социальной жизни страны.