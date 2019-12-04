ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко встретится с депутатами парламента прежнего и нынешнего созывов

05.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С депутатами прежнего и нынешнего созывов встретится сегодня президент Александр Лукашенко. Выборы в парламент в Беларуси прошли 17 ноября. О совещании во Дворце Независимости – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич. 

Буквально через полчаса начнется встреча Александра Лукашенко с народными избранниками обоих созывов, это 220 человек. В таком формате президент с парламентариями встречается второй раз. В 2016-м Лукашенко сам посещал Овальный зал, в этот раз депутатов пригласили во Дворец Независимости.

А еще раньше, в 2012 году, президент встречался только с уходящими депутатами, тогда новичков не звали. Что касается депутатов уходящего созыва, то срок их полномочий был самый короткий за всю историю Беларуси – ровно три года вместо четырех. За это время депутаты приняли 280 законопроектов.

«Работа в парламенте отнимает много сил и энергии, но вместе с тем она дает еще больше. Она дает рост для каждого депутата, который здесь работает, развитие», – сказал депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси VI созыва Дмитрий Шевцов.

«За это время значительно возрос авторитет белорусского парламента и Республики Беларусь на международной арене. Чего стоит парламентская сессия ОБСЕ, которую мы провели в Минске в 2017 году. К нам совершенно изменилось отношение парламентариев в первую очередь европейских государств», – сказал председатель Палаты Представителей Национального собрания Беларуси VI созыва  Владимир Андрейченко.

О чем пойдет речь на сегодняшней встрече, неизвестно. Никаких анонсов по этому поводу не было. В прошлый раз президент, например, впервые говорил о корректировки Конституции, так же об отношениях с Россией и ситуации на Украине. Но можно предположить, что раз собираются и уходящие депутаты, и новички, то акцент будет на сохранении преемственности в парламенте. Тем более что пакет документов, над которым предстоит работать новому парламенту, уже сформирован предшественниками.

Уже в следующем году депутатам предстоит рассмотреть 30 законопроектов, они касаются экономики и социальной жизни страны. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В таком формате президент с парламентариями встречается второй раз. В 2016-м Лукашенко сам посещал Овальный зал, в этот раз депутатов пригласили во Дворец...
 
Новости дня
Новости разные
 
Областной конкурс исследовательских работ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика