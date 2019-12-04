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Областной конкурс исследовательских работ

05.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минске прошел XXII конкурс работ исследовательского характера (конференция) учащихся учреждений образования. 23 юных жителя Несвижского района (Несвижская гимназия,  СШ № 1, СШ № 3, СШ № 4  г. Несвижа, Грицкевичский, Ланский, Сейловичский, Новоселковский УПК д/с-СШ, Сновская СШ, СШ № 1 и СШ № 2  г.п. Городея) представили свои работы в 15 секциях, размещенных на четырех площадках: в Минском областном институте развития образования, Минском государственном областном лицее, СШ № 1 г. Фаниполя Дзержинского района и Заславской СШ № 1 Минского района.

По решению жюри выступления учащихся Несвижского района получили 9 дипломов. Так, дипломом 1 степени отмечены выступления: в секции «Химия» — Яны Винель, 9-классницы СШ       № 3 г. Несвижа (учитель Л.И. Шитько); в секции «Лингвистика (русский язык)» — Виталины Винник, 10-классницы сновской СШ (учитель И.Р. Винник); в секции «Лінгвістыка» — Владислава Примако, 10-классника этой же школы (учителя И.Р. Винник, Н.Н. Сырица); в секции «Естественнонаучные дисциплины» — Евгения Тимошенко, 7-классника Грицкевичского УПК д/с-СШ (учитель А.С. Радоман); в секции «Физико-математические дисциплины» — Гасана Гарунова, 7-классника-гимназиста, и Андрея Городковца, 6-классника Сейловичского УПК д/с-СШ (учителя Ж.И. Скачко, Е.В. Козубовская).

Дипломом 2 степени в секции «Английский язык, филология, страноведение» отмечено выступление Ивана Катченко, 9-классника-гимназиста Несвижской гимназии (учитель Н.В. Катченко).

Дипломами 3 степени отмечены выступления: в секции «Трудовое обучение» — Елизаветы Савастей, 7-классницы СШ № 4        г. Несвижа (учитель Е.Б. Скрыпай); в секции «Математика» — Анастасии Карлович, 9-классницы Грицкевичского УПК д/с-СШ (учитель Е.И. Данилова); в секции «Физика. Астрономия» — Валерии Дятел и Авелины Кудрявцевой, 11-классниц Несвижской гимназии, и Виктории Холопица, 11-классницы Сейловичского УПК д/с-СШ (учителя Ж.И. Скачко, Е.В. Козубовская).

Победители конкурса представят Минскую область на заключительном этапе республиканских конкурсов работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам в 2020 году.

Тамара Близнюк,

заведующий сектором дошкольного,

общего среднего и специального

образования управления по образованию,

спорту и туризму Несвижского райисполкома.

 


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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел XXII конкурс работ исследовательского характера (конференция) учащихся учреждений образования. 23 юных жителя Несвижского района (Несвижская...
 
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