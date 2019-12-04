Какой новый вид услуг появился в Несвиже? И где можно им воспользоваться?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Слышала, что кто-то в городе Несвиже открыл новый вид услуг по безболезненному удалению волос на теле. Подскажите, пожалуйста, где появилась эта услуга, и что она собой представляет?

Ольга П., г. Несвиж.

С этим вопросом мы обратились к директору ОАО «Дабрабыт» Антонине СКАЧКО. Вот что она ответила:

— Да, действительно, в Доме быта открылся новый вид косметических услуг — аппаратное удаление волос на теле. Эта процедура проводится специальным аппаратом со световым потоком. Клиент никакого дискомфорта не ощущает, всё проходит безболезненно. Как и любая другая косметическая процедура, аппаратное удаление волос на теле имеет некоторые противопоказания, с которыми вас ознакомит сертифицированный специалист. Также перед процедурой необходимо соблюсти определенные рекомендации: бритье станком допускается не менее чем за сутки до ее проведения, в день эпиляции не в коем случае нельзя бриться бритвой, можно использовать только триммер, т.к. он не травмирует кожные покровы; 3 дня до и 3 дня после процедуры нужно исключить любые виды пилингов, не использовать скрабы, не загорать на солнце и в солярии в течение недели до процедуры и неделю после; если вы приехали с отдыха и на вас свежий загар (розовый оттенок кожи), световая эпиляция не рекомендуется — лучше провести ее не раньше, чем через 7 — 10 дней. Если планируется отдых на море, на время ограничений по загару можно использовать светозащитный крем минимум SPF 50 и наносить его каждые 3-4 часа на все участки тела, которые подвергались световому воздействию.





Курс процедур включает 6 — 10 сеансов с интервалом в 30-31 день, минимальный интервал — 21 день. После прохождения курса рост волос замедляется на период от 4-х месяцев до 2-х лет, после чего необходимо проводить 1-2 профилактические процедуры в 6 — 8 месяцев.

В интервале между процедурами нужно исключить любые альтернативные методы эпиляции и депиляции, кроме бритья. Первый результат может быть в течение 30-31 дня, в любой из этих дней, но чаще всего с 10 по 21 сутки.

Время перехода с одного метода удаления волос на теле на другой метод — 1 месяц.

«НН».