ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой новый вид услуг появился в Несвиже? И где можно им воспользоваться?

05.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

— Слышала, что кто-то в городе Несвиже открыл новый вид услуг по безболезненному удалению волос на теле. Подскажите, пожалуйста, где появилась эта услуга, и что она собой представляет?

Ольга П., г. Несвиж.

 

С этим вопросом мы обратились к директору ОАО «Дабрабыт» Антонине СКАЧКО. Вот что она ответила:

— Да, действительно, в Доме быта открылся новый вид косметических услуг — аппаратное удаление волос на теле. Эта процедура проводится специальным аппаратом со световым потоком. Клиент никакого дискомфорта не ощущает, всё проходит безболезненно. Как и любая другая косметическая процедура, аппаратное удаление волос на теле имеет некоторые противопоказания, с которыми вас ознакомит сертифицированный специалист. Также перед процедурой необходимо соблюсти определенные рекомендации: бритье станком допускается не менее чем за сутки до ее проведения, в день эпиляции не в коем случае нельзя бриться бритвой, можно использовать только триммер, т.к. он не травмирует кожные покровы;  3 дня до и 3 дня после процедуры нужно исключить любые виды пилингов, не использовать скрабы, не загорать на солнце и в солярии в течение недели до процедуры и неделю после; если вы приехали с отдыха и на вас свежий загар (розовый оттенок кожи), световая эпиляция не рекомендуется — лучше провести ее не раньше, чем через 7 — 10 дней. Если планируется отдых на море, на время ограничений по загару можно использовать светозащитный крем минимум SPF 50 и наносить его каждые 3-4 часа на все участки тела, которые подвергались световому воздействию.

Какой новый вид услуг появился в Несвиже? И где можно им воспользоваться?

Специалист ОАО «Дабрабыт» Ольга Маглыш перед началом процедуры

Курс процедур включает 6 — 10 сеансов с интервалом в 30-31 день, минимальный интервал — 21 день. После прохождения курса рост волос замедляется на период от 4-х месяцев до 2-х лет, после чего необходимо проводить 1-2 профилактические процедуры в 6 — 8 месяцев.

В интервале между процедурами нужно исключить любые альтернативные методы эпиляции и депиляции, кроме бритья. Первый результат может быть в течение 30-31 дня, в любой из этих дней, но чаще всего с 10 по 21 сутки.

Время перехода с одного метода удаления волос на теле на другой метод — 1 месяц.

«НН».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
— Слышала, что кто-то в городе Несвиже открыл новый вид услуг по безболезненному удалению волос на теле. Подскажите, пожалуйста, где
 
Новости дня
Новости разные
 
Таможня вводит новые правила: «закупы» для беларусов станут проще и дешевле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика