﻿ За утро скрытого наблюдения в Могилеве ГАИ выписала 18 штрафов. Так что следить будут еще. 21.by
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За утро скрытого наблюдения в Могилеве ГАИ выписала 18 штрафов. Так что следить будут еще

05.12.2019 10:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали о скрытом наблюдении ГАИ за перекрестком в Могилеве в утренний час пик? Так вот за эти два часа госавтоинспекторы выписали 18 штрафов, в том числе нашли бесправника. А потому так следить за водителями будут еще — имейте это ввиду.

Скрытый надзор был установлен на перекрестке улиц Крупской и Гришина утром 4 декабря. В семи случаях водители поехали на запрещающий сигнал светофора, в двух — не выполнили требования дорожных знаков, сообщает ГАИ.

Еще двое водителей не пропустили пешеходов. По одному водителю были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, правил маневрирования, отсутствие зимней резины на транспортном средстве, а также за управление без прав.

У трех водителей не был пройден техосмотр.

 
Теги: Могилев
 
 
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