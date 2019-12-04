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За утро скрытого наблюдения в Могилеве ГАИ выписала 18 штрафов. Так что следить будут еще
Источник материала: Tut.by
Помните, мы
Скрытый надзор был установлен на перекрестке улиц Крупской и Гришина утром 4 декабря. В семи случаях водители поехали на запрещающий сигнал светофора, в двух — не выполнили требования дорожных знаков,
Еще двое водителей не пропустили пешеходов. По одному водителю были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, правил маневрирования, отсутствие зимней резины на транспортном средстве, а также за управление без прав.
У трех водителей не был пройден техосмотр.
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Большинство водителей игнорировали сигналы светофора.
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