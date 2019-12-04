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В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

05.12.2019 10:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Одессе скорбят по жертвам пожара в колледже. В городе объявлен двухдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число пострадавших в результате происшествия возросло до 29 человек. Судьба еще 13 пока не известна. В огне погибла 17-летняя студентка.

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

Трагедия произошла накануне утром. Огонь распространился с молниеносной скоростью. В момент инцидента в колледже находились около 400 учащихся и преподавателей. Общая площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. В тушении огня были задействованы несколько сотен пожарных и почти 60 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поврежденный удлинитель. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

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Новости Украины. В Одессе скорбят по жертвам пожара в колледже. В городе объявлен двухдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число...
 
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