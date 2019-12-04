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В Минске начался суд над экс-директором УКСа Центрального района

05.12.2019 10:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора УКСа Центрального района столицы Людмилы Князевой, которую обвиняют в коррупции. Процесс ведет судья Юлия Крепская. Обвиняемыми по делу также проходят еще двое человек.


​Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

УКС Центрального района — один из успешных государственных застройщиков Минска. В 2018-ом в СМИ широко освещалась тема, когда люди ночевали в живой очереди за дешевыми квартирами от этого предприятия. В конце же прошлого года Александр Лукашенко устроил по этому поводу разнос. По словам президента, более 60 квартир у УКСа Центрального района купили «один или два курносых», а потом перепродали дороже. Назавтра с поста сняли главу Минска Андрея Шорца, а КГБ заинтересовался директором УКСа Людмилой Князевой. В начале 2019 года сообщалось, что она покинула свой пост в связи с истечением срока действия контракта.


Изображение с сайта УКСа Центрального района

Как выяснилось в суде, она была задержана еще при нахождении в должности и находится под стражей с 23 ноября 2018 года — то есть в день разноса у Лукашенко.

Людмила Князева обвиняется в том, что она из иной личной заинтересованности, при пособничестве двоих человек, незаконно по заниженной стоимости заключала договоры долевого строительства для людей, состоящих на учете нуждающихся. Это квалифицировано как превышение власти и служебных полномочий, что обернулось ущербом для предприятия в около 313,9 тысяч рублей — то есть в крупном размере (ч. 3 ст. 426 УК).

Она также обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, что повлекло неосновательные расходы УКСа на оплату ее труда и труда ее родственников примерно на 19,5 тысяч рублей (ч.2 ст. 424 УК), а также в использовании в личных целях служебного транспорта УКСа (ч.2 ст. 426 УК).

Что касается других сотрудников УКСа, то по версии следствия, начальник отдела жилищного строительства Андрей Богун, будучи ведущим инженером отдела жилищного строительства, оказал содействие Князевой в заключении договоров долевки по заниженной стоимости. Он обвиняется в соучастии в превышении власти и полномочий. Сейчас он замдиректора ООО «ВМА Инвест». Он находится на свободе и не задерживался.

Еще один фигурант дела — Ирина Старжинская — обвиняется в том, что, не состоя на учете нуждающихся, с помощью искусственного и специального снижения стоимости, через других лиц построила квартиру через долевку. В следствие этого она извлекла для себя и членов своей семьи выгоду в виде минимизации собственных затрат на сумму не менее 36,2 тысячи рублей, чем причинила ущерб УКСу. Она обвиняется в причинении имущественного ущерба без признаков хищения. Работает ведущим инженером УКСа Центрального района. Была под стражей с 22 по 25 ноября 2018 года.

Будет дополнено*

 
Теги: Минск
 
 
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Людмила Князева обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, а также в злоупотреблении служебными полномочиями.
 
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