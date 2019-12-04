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Парламентарии шестого созыва о результатах своей работы

05.12.2019 11:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости готовятся ко встрече Александра Лукашенко с парламентариями и сенаторами сразу двух созывов – уходящего и вновь избранного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты ожидают откровенный диалог – о прошлом и будущем Беларуси.

На прямую связь со студией выходит корреспондент Виктория Ходосок.

Парламентарии шестого созыва о результатах своей работы

Виктория Ходосок, корреспондент:
Во Дворце Независимости сегодня проходит встреча главы государства с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Всего собралось 306 человек. Ключевой темой встречи станет подведение итогов работы уходящего депутатского корпуса и, конечно, задачи для нового.

Подробнее – в видеоматериале.

Люди в материале: Виктория Ходосок, Олег Руммо
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости готовятся ко встрече Александра Лукашенко с парламентариями и сенаторами сразу двух созывов – уходящего и вновь...
 
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