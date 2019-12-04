Парламентарии шестого созыва о результатах своей работы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости готовятся ко встрече Александра Лукашенко с парламентариями и сенаторами сразу двух созывов – уходящего и вновь избранного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты ожидают откровенный диалог – о прошлом и будущем Беларуси.

На прямую связь со студией выходит корреспондент Виктория Ходосок.





Виктория Ходосок, корреспондент:

Во Дворце Независимости сегодня проходит встреча главы государства с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Всего собралось 306 человек. Ключевой темой встречи станет подведение итогов работы уходящего депутатского корпуса и, конечно, задачи для нового.