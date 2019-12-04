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Парламентарии шестого созыва о результатах своей работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости готовятся ко встрече Александра Лукашенко с парламентариями и сенаторами сразу двух созывов – уходящего и вновь избранного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты ожидают откровенный диалог – о прошлом и будущем Беларуси.
Виктория Ходосок, корреспондент:
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости готовятся ко встрече Александра Лукашенко с парламентариями и сенаторами сразу двух созывов – уходящего и вновь...
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