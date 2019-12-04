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Александр Лукашенко: Мы слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад

05.12.2019 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси рассказал о предстоящей поездке в Россию. Напомним, на субботу, 7 декабря, запланирована встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Состоится встреча, о которой так много говорят». Президенты Беларуси и России 7 декабря проведут переговоры в Сочи

Речь пойдет об углублении интеграции, в настоящее время стороны работают над программой реализации Союзного договора. Обсудят президенты также самые актуальные вопросы сотрудничества. Как отметил Александр Лукашенко, Россия – наш стратегический партнер. Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с братской страной, но на равных условиях.

Александр Лукашенко: Мы слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Российская Федерация – наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем.

Да, Россия велика. Вы знаете, какие процессы происходят в России (не будем вдаваться в эти детали и подробности). Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем, согласно их и нашей конституции.

Александр Лукашенко: Мы слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад

Конечно, я часто выражаю сожаление в связи с тем, что всё тащат наверх, президенты соберутся, решают. Надо решать и внизу. А парламентарии – это недостаток шестого созыва – мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке прежде всего в Российской Федерации и слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что белорусы и Беларусь – нормальное государство. Что у вас больше нет таких союзников, как Беларусь. Надо активно в этом направлении работать и все больше россиян приобщать к этому процессу. Чтобы голос был слышен не только Президента, но и наших парламентариев. Тогда и правительству деваться будет некогда.

Если уж откровенно, то скажу, что наши отношения с Россией развиваются по-разному. Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в итоге мы всегда были и остаемся (и уверен – останемся) союзниками. Беларусь в этом диалоге настроена на конструктивное взаимодействие, но главное условие, человеческое условие – равноправные отношения на равноправных началах.

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Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси рассказал о предстоящей поездке в Россию. Напомним, на субботу, 7 декабря, запланирована встреча Александра...
 
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