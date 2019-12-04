На Быховщине проходит акция «Безопасный новый год!»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с посетителями отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждения «Быховский районный центр социального обслуживания населения».





Ни для кого не секрет, что именно в период новогодних праздников резко увеличивается количество пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и подготовке к праздникам.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Исаенко рассказал о проходящей акции, ее целях и задачах. Напомнил основные требования безопасности при обращении с пиротехническими изделиями, установке новогодней ели, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Всем присутствующим продемонстрирован видеофильм «Пиротехника», распространена наглядно-изобразительная продукция МЧС Республики Беларусь .

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко