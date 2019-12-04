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Звуки души

05.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

3 декабря в Дзержинской центральной районной библиотеке в рамках проекта «Территория творчества» открылась выставка «Звуки души», на которой представлена коллекция музыкальных инструментов Руслана Пекова.

Собирает инструменты Руслан уже более десяти лет и сейчас в его коллекции насчитывается 58 музыкальных инструментов. В нашем районе он единственный, кто имеет такую уникальную коллекцию.

В нашем проекте эта не первая его выставка. Но со временем у Руслана появились другие инструменты и коллекция увеличилась почти вдвое. Прежде всего это наф (национальная американская флейта) разной тональности, казахская домбра, вистал (румынский духовой инструмент), дудук (армянский язычковый духовой инструмент), кавал (турецкий духовой инструмент) и многие другие. Руслан не только коллекционирует, но и играет на своих любимых инструментах. Это доставляе ему истинное удовольствие. В дальнейшем он планирует существенно увеличить свою коллекцию: в ближайшем будущем приобрести белорусский духовой инструмент – дуда.

Выставка продлится до 17декабря. Вход свободный.






 
 
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3 декабря в Дзержинской центральной районной библиотеке в рамках проекта «Территория творчества» открылась выставка «Звуки души», на которой...
 
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