Быховское УКП «Жилкомхоз» в рамках проведения Дня инвалидов приглашает граждан на бесплатное посещение бани
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Быховское УКП «Жилкомхоз» приглашает на бесплатное посещение бани
05.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
Быховское УКП «Жилкомхоз» в рамках проведения Дня инвалидов приглашает граждан на бесплатное посещение бани
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Быховское УКП «Жилкомхоз» в рамках проведения Дня инвалидов приглашает граждан на бесплатное посещение бани Быхов-1 6 и 7 декабря. Время
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